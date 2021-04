Dlaczego nie lubisz Firefoxa? Firefox traci, Microsoft Edge zyskuje

Równia pochyła.

Udziały przeglądarek w marcu 2021 roku

Popularność przeglądarek internetowych zmieniała się dynamicznie na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. Internauci początkowo masowo korzystali z Netscape Navigator, by później przerzucić się na Internet Explorer. W okresie szczytowej popularności z Mozilla Firefox korzystało 32,5% użytkowników sieci i był to piękny wynik, o którym producent może teraz jedynie pomarzyć. W marcu 2021 roku na komputerach osobistych liczył się w zasadzie tylko Chrome z astronomicznym rezultatem na poziomie 67,09% udziałów. Jak na tym tle wypada reszta stawki?Najnowsze dane opublikowane przez Statcounter rzucają światło na zwyczaje dzisiejszych internautów. Nowe zestawienie dotyczące popularności przeglądarek internetowych stawia sprawę jasno: dziś na komputerach osobistych instaluje się przede wszystkim Google Chrome. Druga na podium przeglądarka, powoli tracąc je od grudnia ubiegłego roku.Microsoft Edge wyprzedziła Firefox i korzysta z niej obecnieinternautów. Czy to dobry wynik? Z jednej strony tak, bowiem produkt rozwijany przez firmę z Redmond cieszy się nieustannie rosnącą popularnością. Z drugiej, Microsoft reklamuje go bardzo nachalnie i instaluje na systemach Windows 10 często wbrew woli użytkowników. Bez względu na to, co myślicie o tym narzędziu, Edge od momentu przejścia na silnik Chromium jest propozycją godną uwagi i przetestowania.

Źródło: StatCounter Global Stats - Browser Market Share

Która przeglądarka internetowa jest najlepsza?

Sytuacja Firefox jest niepokojąca. Program ma udziały na poziomie. Dla porównania, w marcu 2020 roku było to 9,25%. Z jakiegoś powodu internauci odwracają się od Firefoxa. Z jakiego? Być może nasi czytelnicy korzystający wcześniej z tego rozwiązania powiedzą nam coś na ten temat?Moim zdaniem nie da się tego jednoznacznie rozstrzygnąć. Warto natomiast śledzić nasze wpisy na temat nowości w każdej z przeglądarek, o których piszemy regularnie. Przeglądarki internetowe są na szczęście darmowe i możecie je pobrać z naszej bazy oprogramowania, w wersjach na wszystkie najpopularniejsze systemu operacyjne - Windows, Linux i macOS.Poniżej znajdziesz odnośniki do pobrania popularnych przeglądarek w wersjach na platformę Windows.Źródło: Statcounter