Najlepsze aplikacje do nagrywania ekranu na Androidzie [TOP 4]

ADV Screen Recorder

darmowe narzędzie do rejestrowania obrazu i dźwięku z urządzeń mobilnych

oferuje 3 zaawansowane silniki rejestrujące obraz w wysokiej jakości

pozwala dowolnie wstrzymywać i wznawiać nagrania

umożliwia nakładanie znaków wodnych i tekstu na materiał

AZ Screen Recorder

darmowe narzędzie do rejestrowania i streamowania obrazu z smartfona

umożliwia nagrywanie wysokiej jakości obrazu wraz z dźwiękiem i podglądem kamerki

daje możliwość dowolnego wstrzymywania i wznawiania nagrań

pozwala zabezpieczyć materiały znakiem wodnym

Mobizen Screen Recorder

darmowe i kompleksowe narzędzie do nagrywania obrazu z urządzeń z Androidem

umożliwia rejestrowanie obrazu, dźwięku i widoku z kamerki (w jakości 1080p)

oferuje wstrzymywanie i wznawianie nagrań oraz możliwość rysowania po ekranie

niestety wyświetla irytujące reklamy i nakłada na materiał znak wodny

Screen Recorder

bezpłatna aplikacja do tworzenia wideo-poradników i streamów z gier

dysponuje 3 silnikami do nagrywania i umożliwia rejestrowanie dźwięku i obrazu

oferuje spore możliwości konfiguracyjne

umożliwia wstrzymywanie i wznawianie nagrań

Polecamy:

Smartfony i tablety coraz częściej zastępują w codziennym zastosowaniu standardowe komputery. Obecnie spektrum ich zastosowań jest dużo szersze niżeli wykonywanie połączeń czy komunikacja za pośrednictwem wiadomości SMS. Coraz częściej wykorzystywane są one do tworzenia różnego rodzaju wideoporadników, materiałów edukacyjnych czy też rejestrowania rozgrywki w ulubioną grę w celu późniejszego udostępnienia nagrania w sieci.We wszystkich tych przypadkach niezbędne będzie skorzystanie z dedykowanego do tego celu oprogramowania, które pozwoli nam zarejestrować wideo prezentujące czynności wykonywane na urządzaniu. Istnieje wiele narzędzi do tego przeznaczonych i to właśnie nim przyjrzymy się nieco bliżej w tym artykule. Zapraszamy do lektury!Jedno z najlepszych, całkowicie bezpłatnych narzędzi przeznaczonych do nagrywania obrazu ze smartfonu lub tabletu. ADV Screen Recorder pozwala na dowolne rejestrowanie materiałów również z dźwiękiem urządzenia lub mikrofonu, które w efekcie końcowym nie zawierają znaków wodnych i innych uporczywych ograniczeń.Aplikacja doskonale sprawdzi się w przypadku tworzenia różnego szkoleń i prezentacji, a dzięki możliwości rejestrowania również obraz z kamerki smartfona znajdzie ona odbiorców wśród streamerów rozgrywek w gry komputerowe. ADV Screen Recorder dysponuje 3 zaawansowanymi silnikami do rejestrowania obrazu, umożliwia wstrzymywanie i wznawianie nagrań, rysowanie to przechwytywanym obrazie i tworzenie materiałów w wysokiej rozdzielczości (1080p) i 60 FPS-ach.Uznawane za jedno z najlepszych darmowych aplikacji, które służą do nagrywania aktywności użytkownika na urządzeniu mobilnym i zapisywania jej w formie pliku wideo z dźwiękiem. AZ Screen Recorder oferuje wiele opcji personalizacji nagrań oraz umożliwia transmisję na żywo obrazu z ekranu na takie platformy jak YouTube czy Facebook.AZ Screen Recorder umożliwia wygodne nagrywanie obrazu z ekranu urządzenia mobilnego wraz z dźwiękiem systemowym lub pochodzącym z mikrofonu, opcjonalnie również z obrazem z kamerki wbudowanej w smartfonie. Przy użyciu narzędzia stworzymy także zrzuty ekranowe. Jak można się spodziewać obraz przechwytywany z pomocą programu jest wysokiej jakości, użytkownik może dowolnie wstrzymywać i wznawiać nagranie oraz rysować po obrazie w celu np. prezentacji istotnych elementów.Kompleksowe i dostępne za darmo narzędzie do nagrywania obrazu i dźwięku z urządzeń pracujących pod kontrolą Android. Chociaż nie posiada wbudowanych mechanizmów do bezpośredniego streamingu treści wideo to z powodzeniem wykorzystywany może być do rejestrowania rozgrywki wraz z podglądem z kamerki w smartfonie.Mobizen Screen Recorder jest programem bardzo prostym w obsłudze, w którym kontrola nad procesem nagrywania odbywa się z poziomu „pływającego” przycisku. Umożliwia on przechwytywanie obrazu z ekranu smartfonu i zapisywanie go jako materiał audio/wideo w wysokiej jakości (nawet 1080p). Nie zabrakło opcji wstrzymywania/wznawiania nagrań oraz rysowania po obrazie w celu uwydatnienia istotnych elementów. Niestety finalne materiały zawierają niewielki znak wodny z nazwą narzędzia.Kolejny, godny polecenia program do tworzenia prostych wideo-poradników i nagrań prezentujących rozgrywkę w ulubiony tytuł. Narzędzie umożliwia rejestrowanie naszej aktywności na urządzeniu z Androidem z uwzględnieniem obrazu i dźwięku systemowego lub z mikrofonu.Screen Recorder stworzony przez kimcy929 obsługiwany jest z poziomu „pływającego” przycisku na ekranie urządzenia, oferuje aż 3 zaawansowane silniki do rejestrowania obrazu, umożliwia wstrzymywanie i wznawianie nagrań, a także umożliwia synchronizację obrazu z dźwiękiem. Narzędzie pozwala na przechwytywanie obrazu z wielu rozdzielczościach, definiowanie jakość zapisywanego dźwięku, ilości FPS oraz enkoderów audio/wideo.Przedstawione powyżej aplikacje to tylko niewielka część grona narzędzi dedykowanych do nagrywania ekranu na urządzeniach mobilnych z Androidem. Jeśli znacie inne, ciekawe i godne polecenia narzędzia tego typu zapraszamy do dyskusji w komentarzach.