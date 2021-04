Tryb samochodowy Asystenta Google już poza USA. Skorzystamy z niego w Polsce?

Dobre pytanie.





Tryb samochodowy trafia do kolejnych krajów

Tryb samochodowy Asystenta Google został pierwotnie zapowiedziany w 2019 roku. Zmiana koncepcji projektu spowodowała jego wdrożenie dopiero kilka miesięcy temu. Do tej pory funkcja była dostępna wyłącznie dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Ten stan rzeczy zaczyna się właśnie zmieniać. Na oficjalnej stronie wsparcia zmianie uległ komunikat dotyczący obecności trybu samochodowego na poszczególnych rynkach. Teraz brzmi on następująco: „niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich językach lub krajach”. Wcześniej wymienione zostało tylko USA. To jednak nie jedyna poszlaka.Jeden z czytelników portalu Android Police potwierdził, że. Wygląda więc na to, iż Google powoli rozpoczyna rozszerzanie zasięgu trybu samochodowego. Nie wiadomo jednak nic na temat implementacji w Polsce. Osobiście u siebie nie widzę tej opcji. Pozostaje więc czekać.Sam tryb samochodowy Asystenta Google będzie pozwalał nabez opuszczania aplikacji Map Google. Przy okazji nie zabraknie możliwości wyszukiwania przeróżnych informacji. Nie da się ukryć, iż taka nowość może przydać się podczas podróży i przy okazji zwiększyć koncentrację kierowcy na prowadzeniu pojazdu.Oczywiście jeśli pojawią się doniesienia o wdrażaniu funkcji w Polsce, to od razu Was o tym poinformujemy.Źródło: Google, Android Police / Foto. pixabay.com (naive_eye)