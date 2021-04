Android Auto nareszcie z aplikacjami, których potrzebują kierowcy

Dobry ruch.

Nowe aplikacje dla Android Auto

Czym jest Android Auto? W najprostszych słowach, jest to system multimedialny od Google, obecny na smartfonach z Androidem i będący w stanie po ustanowieniu połączenia z samochodem zastąpić system multimedialny w aucie. Kierowcy z całego świata cenią sobie jego płynne działanie oraz możliwość prezentowania na wyświetlaczu samochodu ich ulubionych aplikacji - m.in. Map Google i Spotify. Google niedawno zachęcało deweloperów do dostosowywania ich oprogramowania do wymogów Android Auto. Doczekaliśmy się pierwszych owoców tego działania.Google ma dość rygorystyczne wytyczne w kwestii aplikacji wyświetlanych w ramach Android Auto. W marcu bieżącego roku firma z Mountain View opublikowała otwartoźródłową Android for Cars App Library w ramach Android Jetpack. Pozwoliło to wielu twórcom apek zmigrować tam ich implementacje, a teraz udostępnić je w wersjach produkcyjnych. Dzięki temu w ramach AA da się teraz zainstalować kolejne apki związane z nawigacją, parkowaniem oraz ładowaniem pojazdów elektrycznych.