Czat Google już w Gmailu. Jak włączyć nową funkcję?

Warto wiedzieć.

Czat Google zintegrowany z Gmailem

Jak włączyć Czat Google w Gmailu?

Sekcję ustawień znajdziecie na samym dole bocznego paska nawigacyjnego | Źródło: wł.

Nie pomylcie się przy wyborze konta osobistego! | Źródło: wł.

Funkcję czatu można na razie wyłączyć | Źródło: wł.

Źródło: Google, wł. / Foto. Google

W zeszłym roku Google jasno określiło swoje stanowisko w sprawie rozwoju Gmaila . To nie ma być wyłącznie klient pocztowy, ale kompleksowy obszar roboczy, z poziomu którego wykonywać możemy szereg aktywności komunikacyjnych. Dlatego też zdecydowano się na integrację funkcji czatu oraz spotkań wideo.Część osób mogło przez pewien czas doświadczyć obecności dolnego paska nawigacyjnego w Gmailu. Tak przynajmniej było u mnie – szybko jednak zniknął i mogłem cieszyć się standardowym widokiem. Jak się jednak okazuje, nie na długo. Gigant z Moutain View ogłosił właśnie ważną nowość.Jeśli korzystasz z osobistego konta Gmail, to w ustawieniach aplikacji. Do tej pory funkcjonalność była dostępna wyłącznie dla użytkowników Enterprise Workspace. Co ciekawe, mamy tu do czynienia z integracją pełnego zakresu opcji oferowanych przez oddzielną aplikacją Czatu Google. Podobnie ma się sprawa z zakładką „Spotkanie” oraz „Pokoje”.Zapewne nie wszyscy skorzystają z tej nowości, gdyż – nie oszukujmy się – spora część użytkowników używa Gmaila wyłącznie do odbierania oraz wysyłania wiadomości. Jeśli jednak znajdujesz się w gronie osób planujących z Czatu korzystać, to poniżej znajdzieszNa samym początku. Znajduje się ona na samym dole bocznego panelu mobilnej aplikacji PotemPo kliknięciu w nią i potwierdzeniu chęci skorzystania z jeszcze niefinalnej funkcji pojawi się kilka plansz z samouczkiem odnośnie tego, co możemy zrobić z poziomu dolnego paska nawigacyjnego.Wciąż mamy bowiem do czynienia z jej wczesną wersją. Nie wiadomo też czy Google koniec końców zdecyduje się na obowiązkowy nowy interfejs. Na razie jest on opcjonalny.