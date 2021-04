OnePlus zalicza kompromitację. Nie instaluj tej aktualizacji

Zostałeś ostrzeżony.

OnePlus wycofuje OxygenOS 11

Wygląda na to, że OnePlus podążył drogą Xiaomi w kwestii wypuszczania niedopracowanych aktualizacji oprogramowania, które należy błyskawicznie wycofywać. Użytkownicy smartfonów OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T i OnePlus 7T Pro długo czekali na OxygenOS 11, a gdy już się go doczekali... żałowali decyzji o instalacji.Najwyraźniej testy beta OxygenOS 11 nie były przesadnie wyczerpujące, bowiem firma OnePlus postanowiła niemal natychmiastowo wycofać aktualizację do stabilnej wersji swojego OS-u. Pierwotnie wstrzymano wyłącznie udostępnianie HydrogenOS 11, czyli odmiany systemu kierowanej na rynek chiński, jednakże liczba bugów w sofcie globalnym również przyprawiała o zawrót głowy.