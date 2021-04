Easter eggi w Windows 10 - działają nie tylko w Wielkanoc

Coś ciekawego.

Easter eggami w grach i oprogramowaniu nazywamy treści ukrywane przez ich twórców przed użytkownikami. Te mogą być przeróżne - zabawne, intrygujące, zagadkowe lub całkiem użyteczne. Ich znalezienie niemal każdorazowo stanowi pewnego rodzaju wyzwanie - podobnie jak szukanie jajek wielkanocnych (ang. easter eggs) w ramach tradycyjnego polowania na ukryte jajka w niektórych krajach świata, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Z okazji Wielkanocy dziś przyjrzymy się najciekawszym easter eggom w Windows 10. Jest ich co najmniej kilka.Parę dobrych lat musiało minąć, zanim DOOM pojawił się na systemie Windows, ale gdy już się pojawił, było o tym głośno. Dzieło Id Software znane także jako DOOM 95 zostało potraktowane w specjalny sposób przez programistów z Microsoftu. Przydzielono mu wtedy absolutnie nieprzypadkowy port 666 do połączeń z siecią. I wiecie co? Tak, tak. W Windows 10 port 666 wciąż domyślnie należy się właśnie tej grze. Nie wierzysz? Przejdź do lokalizacji C:\Windows\System32\drivers\etc i uruchom plik services w Notatniku lub innym edytorze tekstu. Oczom Twym ukaże się taki oto widok:

Źródło: mat. własny

2. Gwiezdne Wojny w CMD

Źródło: mat. własny

telnet towel.blinkenlights.nl

Źródło: mat. własny

3. Tryb Boga

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Źródło: mat. własny

Zobacz też:

4. Dom hobbitów w Windows 10

Źródło: mat. własny

5. Słowa zakazane

AUX

CLOCK$

COM#

CON

LPT# (# = któraś z cyfr)

NUL

PRN

Czy wiedziałeś, że w Wierszu Polecenia możesz obejrzeć Gwiezdne Wojny w ASCII? Nie żartuję. Wystarczy postępować zgodnie z tą instrukcją. Najpierw upewnij się, że masz włączoną funkcję Telnet w Windows 10. W wyszukiwanie wpisz "Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows", na liście odnajdź "Klient Telnet" i włącz go.Teraz, uruchom CMD jako administrator: wpisz CMD w wyszukiwarce Windows (lupka obok Menu Start), kliknij prawym przyciskiem myszy na "Wiersz polecenia" i wybierz "Uruchom jako administrator". Tam wpisz. To, co zobaczysz, na pewno Cię zaskoczy.God Mode w Windows 10 nie jest novum - istniał bowiem także w niektórych wcześniejszych wersjach systemów Windows. Tryb ten pozwala uzyskać dostęp do rozbudowanego panelu sterowania. Aby go aktywować, stwórz na Pulpicie nowy folder, a następnie zmień jego nazwę na. Wybór zatwierdź klawiszem Enter. Znajdziesz tam dość dużo zaawansowanych opcji.Nie jest to może jakiś bardzo interesujący easter egg, ale z pewnością mrugnięcie okiem w stronę miłośników twórczości J.R.R. Tolkiena. W systemie Windows 10 znaleźć można dom hobbita imieniem Frodo - tak po prostu. Jego zdjęcie znajdziecie klikając na Menu Start i wybierając "Ustawienia" -> "Ułatwienia dostępu", a dalej z listy po lewej "Podpisy kodowane". I oto jest. Wygląda zupełnie jak w filmie Władca Pierścieni.Użytkownicy systemu Windows 10 myślą, że mają pełną swobodę w zakresie nadawania nazw folderom - o ile tylko nie stosują zakazanych znaków specjalnych. Prawda jest taka, że wcale jej nie mają. Spróbuj nazywać foldery poniższymi nazwami i zobacz co się stanie.Dlaczego nie możesz używać powyższych nazw? Windows rezerwuje je dla nazw urządzeń. Oznacza to, że tylko system Windows może używać tych nazw.Znasz inne ciekawe easter eggi w Windows 10? Daj znać innym w komentarzu.Źródło: mat. własny