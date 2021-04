Apple Arcade już ze 180 grami. Dostęp do nich kosztuje grosze

Usługa Apple z coraz pokaźniejszą biblioteką.

19 września 2019 roku, jednocześnie w ponad 150 krajach, także w Polsce, zadebiutowała usługa Apple Arcade. Ta, na wzór subskrypcji pokroju Xbox Game Pass czy Origin Access, za comiesięczną opłatą gwarantuje dostęp do szerokiej biblioteki gier, przeznaczonych jednak nie na konsole czy pecety, a na smartfony iPhone, iPady, komputery Mac oraz telewizory z przystawką Apple TV. Gigant z Cupertino właśnie poszerzył jej bibliotekę aż o 30 tytułów.W sumie za pośrednictwem Apple Arcade można zagrać już w ponad 180 różnych produkcji. Wśród nowości znalazły się takie tytuły jak NBA 2K21 Arcade Edition od 2K Games, Simon’s Cat: Story Time, Star Trek: Legends, The Oregon Trail czy Cut the Rope Remastered, czyli odświeżona wersja popularnej gry z 2010 roku.

Simon’s Cat: Story Time to jedna z nowości w Apple Arcade. | Źródło: Apple

Apple dodało do usługi Apple Arcade także sporo gier, którymi użytkownicy urządzeń mobilnych mogą cieszyć się od lat. Przykłady takich tytułów to Threes! Studia Sirvo LLC, Fruit Ninja Classic od Halfbrick Studios czy Chameleon Run studia Noodlecake. Ponadto, utworzono także dwie nowe kategorie gier - Timeless Classics (ang. Ponadczasowe Klasyki) oraz App Store Greats (ang. Świetne Gry z App Store).

Fruit Ninja Classic trafiło do Apple Arade. | Źródło: Apple

Backgammon BADLAND Blek Chameleon Run Checkers Royale Chess – Play & Learn Clap Hanz Golf Cut the Rope Remastered Don’t Starve: Pocket Edition FANTASIAN Flipflop Solitaire Fruit Ninja Classic Good Sudoku by Zach Gage Mahjong Titan Mini Metro Monument Valley NBA 2K21 Arcade Edition Reigns Simon’s Cat: Story Time SongPop Party Spell Tower Star Trek: Legends Sudoku Simple Taiko no Tatsujin: Pop Tap Beat The Oregon Trail The Room Two Threes! Tiny Crossword Wonderbox: The Adventure Maker World

Apple Arcade – koszt usługi

Pełną listę nowych tytułów dostępnych w ramach Apple Arcade umieściłam poniżej:Wkrótce, choć nie wiadomo kiedy dokładnie, do Apple Arcade mają trafić trzy kolejne gry. Są to Legends of Kingdom Rush, Frenzic Overtime oraz Leo’s Fortune.W tej chwili w Polsce subskrypcja Apple Arcade kosztuje 24,99 złotych za miesiąc. Przed dokonaniem jakichkolwiek opłat można jednak przetestować usługę w ramach bezpłatnego okresu próbnego, trwającego miesiąc. W ramach subskrypcji z Apple Arcade może korzystać nawet sześciu członków rodziny.Do Apple Arcade można również uzyskać dostęp za pośrednictwem Apple One. Apple One łączy cztery różne usługi Apple – oprócz Apple Arcade również Apple Music, Apple TV+ i iCloud – w jednej wygodnej subskrypcji. W wariancie Dla Ciebie (dla pojedycznej osoby) Apple One kosztuje 24,99 złotych miesięcznie, a w wariancie Dla rodziny (dla maksymalnie 6 osób) 39,99 złotych miesięcznie.Źródło: Apple, fot. tyt. Apple