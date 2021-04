Cats in Time - kolorowa gra nie tylko dla dzieci (recenzja gry)

Przyjemne łamigłówki w bajkowej oprawie.





Cats in Time – trójwymiarowe łamigłówki dla relaksu

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,39 zł-29,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze<

Wśród gier z łamigłówkami możemy wyróżnić dwie główne grupy. Z jednej strony mamy minimalistyczne tytuły, w których liczy się jak największa liczba zagadek o rosnącym poziomie trudności. Na drugim końcu znajdziemy produkcje, w których łamigłówki stanowią jedynie część zabawy i mają raczej charakter rekreacyjny.Cats in Time należy do drugiej grupy. Naszym zadaniem jest odnalezienie sympatycznych kotów, które za sprawą wehikułu czasu zostały rozrzucone w czasoprzestrzeni. Wędrujemy przez kolejne lokalizacje, rozwiązujemy zagadki i staramy się znaleźć wszystkie zguby.Gra od początku ujawnia swoją nieskomplikowaną i relaksacyjną mechanikę. Część kotów nie jest specjalnie schowana i wymaga jedynie rozejrzenia się po trójwymiarowej planszy. Niektóre ukryte są za drzwiami czy włazami, które musimy odblokować - w tym celu rozwiązujemy niezbyt skomplikowanej zagadki przestrzenne. Całość jest bardzo spójna i przypadnie do gustu szczególnie dzieciom. Nie oznacza to jednak, że nieco starsi gracze nie znajdą tu przyjemnej zabawy.Obsługa gry nie sprawia problemów, a kolorowa oprawa graficzna może się podobać.Dwa spośród sześciu dostępnych światów (każdy składa się z czterech poziomów) dostępne są za darmo. Pozostałe możemy kupować pojedynczo lub zdecydować się na odblokowanie całej gry (obecnie za niecałe 30 zł).Cats in Time to udana produkcja, której trudno zarzucić coś konkretnego. Rozgrywka uprzyjemnia czas i nie jest skierowana wyłącznie do najmłodszych. Właściwie tylko cena pełnej wersji wydaję się nieco wygórowana jak na liczbę dostępnych poziomów.