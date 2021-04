Microsoft PowerToys 0.35, to wiele nowych ulepszeń. Wkrótce wyciszanie wideokonferencji

Windows 10 z wieloma małymi usprawnieniami, które pokochacie

Główne wprowadzające okno programu PowerToys 0.35 / Foto: Instalki.pl

Garść poprawek i nowych funkcji dla PowerToys 0.35

Opcje zarządzające działaniem modułu FancyZones / Foto: Instalki.pl

Po wielu latach Microsoft przywrócił do żywych pakiet PowerToys znany z bardzo starych odsłon Windowsa. Od debiutu edycji przygotowanej dla Windowsa 10 minęło już sporo czasu, ale narzędzie wciąż oferowane jest w niefinalnej, choć w zasadzie stabilnej wersji i nieustannie dostaje poprawki oraz nowe możliwości.Jeśli jeszcze nie znaliście jego możliwości, to wśród funkcji PowerToys można wyróżnić chociażby pipetę (Selektor kolorów) do wykorzystania na całym ekranie, zaawansowany menadżer okien i stref FancyZones, dodatki do Eksploratora plików (np. miniatury obrazów domyślnie niewspieranych formatów), ImageResizer (do grupowej zmiany rozmiarów plików graficznych), Menadżer klawiatury (remapowanie lub wyłącznie klawiszy i skrótów).W PowerToys zawarty jest też PowerRename (zbiorowe bardziej zaawansowane zmiany nazwy plików według szczegółowych wytycznych), moduł szybkiego uruchamiania PowerToys Run czy użyteczny podgląd skrótów. Jako, że to program Microsoftu stworzony specjalnie do usprawnienia Windowsa 10, jest zintegrowany z systemem. Nie trzeba wchodzić (oczywiście poza jego ustawianiem) w osobne okna - wszystko jest dostępne np. z poziomu dodatkowych opcji menu kontekstowego Menadżera plików.Właśnie wypuszczono wersję 0.35 programu. Przede wszystkim jak zaznaczyli twórcy, to ostatnie wydanie, które nie będzie jeszcze wymagać Windowsa 10 z aktualizacją co najmniej do 1903. Podniesiono także wersję .NET Core do 3.1.13, poprawiono UX w narzędziu pipety, dodano klawisze szybkich skrótów czy oraz poprawiono algorytm rozmieszczania stref w funkcji FancyZones, jest też sporo zmian w PowerToys Run (m.in. wtyczka do obsługi wcześniej otwieranych obszarów roboczych Visual Studio Code czy maszyn zdalnych i kontenerów).Microsoft zapowiedział też, że wyczekiwana funkcja globalnego wyciszenia wideokonferencji (niezależnie od tego, jakiego programu byśmy używali) będzie obecna w eksperymentalnej wersji 0.36. Otrzymamy ją już niedługo. Zgodnie z planami powinna zostać opublikowana już w przyszłym tygodniu.Źródło: mspoweruser / Foto: Instalki.pl