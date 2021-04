Nowe podejście do sterowników w Windows 10. Ważna zmiana w drodze

Zmiana na lepsze.

Podział sterowników w Windows 10

Sterowniki w Windows 10 instalować można na dwa różne sposoby. Pierwsza z metod zakłada wykorzystanie systemu aktualizacji Windows Update. Druga z kolei polega na pobieraniu oprogramowania bezpośrednio ze strony twórcy danego sprzętu lub innych zewnętrznych hostingów. Użytkownicy zaawansowani preferowali tą ostatnią. W chwili obecnej wszystkie sterowniki przechowywane są razem w folderze DriverStore w System32. Okazuje się, że nie jest to dobre z punktu widzenia sprawnego działania OS-u.Sterowniki w Windows 10 na ogół działają poprawnie, ale zainstalowanie "sterów" źle podpisanych, zbugowanych lub po prostu zmodyfikowanych w taki sposób, aby zawierały malware, może prowadzić do poważnych problemów z działaniem systemu. Firma Microsoft używa folderu DriverStore do przechowywania wszystkich sterowników od czasów Windowsa Vista - zawiera on "zaufany" zbiór sterowników własnych i innych firm. Folder zezwala na automatyczne wrzucanie doń sterowników na podstawie zawartych wraz z nimi plików INF. Pakiet sterowników nie jest tam umieszczany, jeśli nie jest do niego dołączony plik INF.Przy okazji udostępnienia aktualizacji Windows 10 Sun Valley , której buildy preview już teraz udostępniane są członkom programu Windows Insider z kanału deweloperskiego, Microsoft usunie sterowniki podmiotów zewnętrznych poza folder System32. W Windows 10 21H2 sterowniki spoza Windows Update trafią do folderu OEMDRIVERS zlokalizowanego domyślnie pod ścieżką C:\Windows\OEMDRIVERS. Uspakajam: sygnatura cyfrowa nadal będzie weryfikowana przed przeniesieniem do tego folderu.