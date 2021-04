To koniec Cortany na Androida i iOS

Pożegnajcie Cortanę na urządzenia mobilne

Cortana będzie rozwijana teraz jako asystent produktywności | Źródło: Microsoft

Jak ogłosiliśmy w lipcu, wkrótce zakończymy obsługę aplikacji Cortana na Androida i iOS, ponieważ Cortana kontynuuje ewolucję jako asystent produktywności.

Od 31 marca 2021 roku, utworzona przez Ciebie zawartość Cortany (przypomnienia i listy) nie będzie już dostępna przez mobilną aplikację, ale nadal będzie można uzyskać do niej dostęp za pośrednictwem Cortany w systemie Windows. Ponadto przypomnienia, listy i zadania są automatycznie synchronizowane z aplikacją Microsoft To Do, którą możesz bezpłatnie pobrać na telefon.

Cortana to jeden z tych projektów Microsoftu, który niekoniecznie zwojował rynek. Asystent głosowy zadebiutował na mobilnych urządzeniach w 2015 roku i początkowo jego celem było łącznie komputerów z Windowsem 10 na pokładzie z telefonami komórkowymi. Potem doszło do przeprojektowania usługi, lecz sukcesu osiągnąć się nie udało. Teraz Cortana na Androida i iOS kończy swój żywot.Microsoft swego czasu przyznał, że Cortana nie stanowi już konkurencji dla Alexy czy Asystenta Google. Ostatnie wydarzenia tylko to potwierdzają. Wsparcie dla asystenta od Microsoftu zakończyło się dla pierwszego (i jedynego) inteligentnego głośnika wykorzystującego Cortanę. Podobnie stało się z innymi urządzeniami wykorzystującymi projekt giganta.Teraz przyszedł czas na mobilną wersję przedsięwzięcia.Jeśli więc byliście w gronie jej użytkowników, to niestety nie jest już ona dostępna.Źródło i foto: Microsoft