Microsoft Edge pozwoli zablokować automatyczne odtwarzanie filmów

Microsoft Edge uprzyjemni korzystanie z sieci

Sekcja eksperymentów w Microsoft Edge | Źródło: Microsoft (via TechDows)

Nowa funkcja w Microsoft Edge | Źródło: Microsoft (via TechDows)

Reklamy na stronach internetowych potrafią być irytujące – do tego chyba nie ma jakichkolwiek wątpliwości. Jest jednak jeszcze coś gorszego. Mowa oczywiście o automatycznie odtwarzanych filmach, szczególnie z dźwiękiem. Ich wyłącznie często bywa równie irytujące, co tylko zniechęca do przeglądania konkretnej witryny. Microsoft chce walczyć z tym zjawiskiem.Redakcja portalu TechDows zauważyła, że w wersji Canary przeglądarki Microsoft Edge pojawił się nowy eksperyment oznaczony jako „Autoplay Limit Default Setting” . Oferuje on użytkownikom dwie opcje kontroli jeśli chodzi o autoodtwarzanie multimediów:– wszystkie filmy będą uruchamiane automatycznie z dźwiękiem,– multimedia nie będą automatycznie odtwarzane na stronach, które się już w przeszłości odwiedziło.Nie wiadomo więc czy Microsoft koniec końców zdecyduje się na wdrożenie tego rozwiązania. Pojawiają się doniesienia, że może ono przy okazji blokować użytkownikom opcję wejścia na daną witrynę. Dlatego też jego wdrożenie stoi obecnie pod znakiem zapytania.Nie da się jednak ukryć, iż implementacja funkcji ograniczającej autoodtwarzanie materiałów brzmi świetnie i niewątpliwie Microsoft Edge powinien się w nią finalnie wyposażyć. Na razie jednak jest ona dostępna wyłącznie w wersji Canary, więc trudno stwierdzić czy zostanie ona koniec końców wdrożona do finalnego wydania.Źródło: TechDows / Foto. Microsoft