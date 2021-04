Do Map Google powraca ważna funkcja

Kompas wraca do Map Google!

Gdy korzystasz z Map na system Android w momencie nawigowania do konkretnego miejsca, kompas ponownie będzie wyświetlany jako jeden z widżetów po prawej stronie ekranu. Podczas obracania, czerwona strzałka wskaże północny kierunek.

Ikona kompasu ponownie w Mapach Google na Androida | Źródło: Google

Od kilku lat panuje moda na minimalizm, która dotyka wiele aspektów życia. Wyjątkiem nie są mobilne aplikacje – te stały się „czystsze” oraz wolne od mnóstwa przycisków/napisów na jednym ekranie. Niekiedy jednak koncerny się nieco zapędzają i w imię „mniej znaczy więcej” usuwają przydatne oraz lubiane przez użytkowników aspekty. Przykładem jest Google i jego Mapy.W 2019 roku mieliśmy do czynienia z usunięciem funkcji Kompas z Map na Androida . Jak twierdzi Google, wszystko po to, by oczyścić nieco sekcję Nawigacji. Konsumentom jednak niekoniecznie przypadła do gustu ta zmiana, co jednoznacznie wyrażali w komentarzach.Wygląda na to, że gigant z Moutain View ugiął się pod presją społeczności. Na oficjalnej stronie pojawiła się bowiem. Jak możemy wyczytać z komunikatu:Poniżej możecie zobaczyć jak prezentuje się nowo-stara funkcja:Zapewne wiele osób ucieszy się z tego ogłoszenia. Obecność kompasu raczej nie wpłynie negatywnie na ogólne wrażenia płynące z użytkowania usługi – ewentualnie może pomóc. „Nowość” powinna być już dostępna dla wszystkich korzystających z Map Google na Androida.Jeśli zaś chodzi o wersję aplikacji na iOS, to kompas nigdy nie został z niej usunięty. Dlaczego? Trudno powiedzieć.Źródło i foto: Google