Office, edytor PDF, WinOptimizer i Backup od Ashampoo za bezcen Humble Bundle

Platforma Humble Bundle kojarzona jest najbardziej z paczkami gier (głównie niezależnych, ale coraz częściej znajdować można tytuły AAA) do zdobycia w bardzo atrakcyjnych cenach. Jednak ma też sklep z grami, abonament oferujący co miesiąc wcześniej z tytułu "produkcje niespodzianki ", a i w pakietach Humble Bundle zaczęły się pojawiać ebooki, audiobooki, kursy, modele 3D czy inne materiały dla twórców gier, a nawet programy użytkowe.Do tej ostatniej grupy można zaliczyć startującą dziś paczkę o dość długiej nazwie Humble Software Bundle: Office Suite Alternative and More. Znajdziemy w niej od jednego do czterech programów użytkowych firmy Ashampoo. Tradycyjnie znalazły się trzy progi. Pierwszy wynosi jak zwykle 1 euro, ostatni tym razem 16,78 euro, a środkowy, to zgodnie z filozofią ofert Humble Bundle przebicie aktualnej średniej ceny, za którą użytkownicy kupują Humble Software Bundle: Office Suite Alternative and More (obecnie 9,40 euro, ale wartość ta zmienia się w czasie).Najtańszy wariant w cenie 1 euro (około 4,60 złotych po aktualnym kursie), to tylko Ashampoo Backup Pro 15. Program do tworzenia kopii zapasowych wybranych katalogów i plików, a nawet całych partycji (w tym systemowej) i dysków. Jego normalna cena wynosi 49,99 dolarów (mniej więcej 195 złotych). Średni pakiet od 9,41 euro (około 43 złote) dokłada całkiem zaawansowany edytor PDF pod postacią Ashampoo PDF Pro 2. Jego typowa wartość wynosi 69,99 dolarów (nieco ponad 270 złotych).I w końcu najwyższy próg. Poza dwoma wcześniej wspomnianymi aplikacjami otrzymujemy wtedy dodatkowo Ashampoo Office 8 (po prostu odpowiednik Microsoft Office od Ashampoo, a konkretnie Worda, Excela i PowerPointa) i Ashampoo WinOptimizer 18 (aplikacja optymalizacyjna dla Windowsa mogąca nieco zwiększyć wydajność i wolną przestrzeń na dysku - szczególnie w zaśmieconych systemach). To wszystko dostajemy za 16,78 euro (77 złotych). Podawana przez Humble Bundle regularna cena ostatnich programów wynosi 69,99 i 49,99 dolarów (ponad 270 złotych i prawie 195 złotych).Jak nietrudno obliczyć, w takim razie oszczędzamy (trzymając się sugerowanych cen) w zaokrągleniu od 190 złotych (pierwszy próg) do nawet 860 złotych (trzeci próg). A w dodatku wspieramy różne organizacje charytatywne - część dochodu zawsze jest na nie przeznaczana. Oferta Humble Software Bundle: Office Suite Alternative and More z aplikacjami Ashampoo według licznika na stronie, jest jeszcze dostępna, więc nie trzeba się mocno spieszyć. Pamietajmy jednak, że realne dla nas ceny zależą od przelicznika euro i aktualnej średniej ze wszystkich wpłat (jeśli celujemy w drugi wariant), więc możne się równie dobrze zwiększać lub zmniejszać w kolejnych dniach.Źródło i foto: Humble Bundle