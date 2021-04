GFN Thursday, czyli kolejne nowości w GeForce NOW

Dzieje się.

Nowości w GeForce NOW - kwiecień 2021

OUTRIDERS (premiera w Epic Games Store & Steam)

Narita Boy (premiera w Steam, March 30)

Tales of the Neon Sea (za darmo w Epic Games Store od 1 do 8 kwietnia)

A-Train PC Classic (Steam)

Endzone - A World Apart (Steam)

Forts (Steam)

Might & Magic X Legacy (Ubisoft Connect)

Mr. Prepper (Steam)

Nine Parchments (Steam)

Re:ZERO -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne (Steam)

Rhythm Doctor (Steam)

Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition (Steam)

Styx: Master of Shadows (Steam)

41 Hours (Steam)

Beholder 2 (Steam)

Chinese Parents (Steam)

Earth Defense Force: Iron Rain (Steam)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (Steam)

POSTAL 4: No Regerts (Steam)

R-Type Final 2 (Steam)

Shio (Steam)

Spintires (Steam)

Stronghold 2 (Steam)

Stronghold 3 Gold (Steam)

Stronghold Crusader 2 (Steam)

Stronghold Crusader HD (Steam)

Stronghold HD (Steam)

Stronghold Kingdoms (Steam)

Tomb Raider: The Last Revelation (Steam)

Torchlight (Epic Games Store & Steam)

Torchlight III (Steam)

Trine: Enchanted Edition (Steam)

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Steam)

Watch Your Ride - Biking Game (Steam)

Co to jest GeForce NOW?

Jest czwartek, a to oznacza kolejne nowości na popularnej platformie GeForce NOW. Tym razem do biblioteki dodano 13 ciekawych gier, w tym długo wyczekiwane Outriders. Zapowiedziano przy okazji 21 kolejnych tytułów, które zadebiutują w tym miejscu jeszcze w kwietniu. Będzie się działo!Ten czwartek GFN wprowadza jeszcze więcej gier do biblioteki GeForce NOW, dodając 13 gier, w tym pełną wersję OUTRIDERS - plus 21 kolejnych, które pojawią się w kwietniu.Gry, w które od 1 kwietnia można zagrać na GeForce NOWNajpewniej wiele osób już wie, ale mimo to pozwolę sobie przypomnieć. GeForce NOW to usługa, która pozwala grać w nawet najbardziej wymagające gry z PCtów na nawet najsłabszym sprzęcie - Chromebooku, laptopie ze zintegrowaną kartą graficzną, MacBooku, konsoli SHIELD, a nawet urządzeniach z systemem Android i, od niedawna, iOS w przeglądarce internetowej Safari.W telegraficznym skrócie: zakładasz konto GeForce NOW, logujesz się, łączysz usługę ze swoją biblioteką gier lub dodajesz poszczególne tytuły, wybierasz grę ze swojej kolekcji i uruchamiasz ją. Wysoką płynność rozgrywki, rozdzielczość i jakość grafiki gwarantuje NVIDIA i firmowe superkomputery. Ty musisz zadbać tylko o odpowiednio szybkie i stabilne połączenie internetowe, bowiem rozgrywka strumieniowana będzie na Wasz sprzęt za pośrednictwem sieci.Źródło: NVIDIA