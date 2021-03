Ups. Android wysyła 20 razy więcej danych do Google niż iOS do Apple

Co trafia na serwery?





fot. Douglas Leith

Douglas Leith z Trinity College w Irlandii stworzył specjalne badanie, które dało odpowiedź na to, ile danych przesyłają urządzenia z systemem Android oraz iOS do swoich producentów.

Okazuje się, ze zarówno iOS, jak i Android przesyłają dane telemetryczne. Oba systemy informują również Apple i Google o włożeniu karty SIM lub przeglądaniu ekranu ustawień telefonu. W stanie bezczynności, każdy ze smartfonów łączy się ze swoim serwerem co 4,5 minuty.

iOS automatycznie przesyła do Apple dane z Siri, Safari i iCloud. Google z kolei zbiera dane z Chrome, YouTube'a, Google Docs, Safetyhub i komunikatorów, a także zegara urządzenia i paska wyszukiwania Google. To, co wyróżnia Androida, to ilość gromadonych danych. Podczas uruchamiania urządzenie z Androidem przesyła do Google około 1 MB danych, podczas gdy iOS zaledwie 42 kilobajty. W stanie bezczynności Android wysyła 1 MB danych do Google, a iOS około 52 kilobajty – na przestrzeni 12-godzinnego interwału.

W samych Stanach Zjednoczonych, Android gromadzi więc około 1,3 TB danych dziennie. W tym samym czasie iOS zbiera około 5,8 GB.

Google zakwestionowało wyniki Douglasa Leitha twierdząc, że opierają się one na wadliwych metodach pomiaru danych.

Badanie zostało przeprowadzone przy pomocy Google Pixel 2 z systemem Android 10 oraz iPhone'a 8 z systemem iOS 13.6.1.