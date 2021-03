Nowa aktualizacja Windows 10 poprawia wydajność. Wymagana ręczna instalacja

Trzeba ją zainstalować ręcznie.

Windows 10 KB5000842

Jeżeli korzystasz z komputera z systemem Windows 10 w wersji 20H2 lub nieco starszej 2004, powinieneś otworzyć Ustawienia i przejść do sekcji Aktualizacja i zabezpieczenia. Może tam już czekać na Ciebie poprawka opcjonalna o numerze KB5000842, którą warto zainstalować. Dlaczego? Sprawa jest prosta.Aktualizacja KB5000842 dla Windows 10 to opcjonalna łatka, podnosząca build systemu do 19042.906. Nie wprowadza absolutnie żadnych nowych funkcji, ale mimo to będziesz zadowolony z jej zaaplikowania. KB5000842 zawiera bowiem poprawki związane z optymalizacją Eksploratora Plików, realnie wpływające na zwiększenie wydajności działania tego elementu OS-u.Aby zainstalować wzmiankowany tutaj patch kliknij najpierw na przycisk "Sprawdź aktualizacje", a potem wybierz niebieskie hiperłącze "Wyświetla aktualizacje opcjonalne". To właśnie tam pośród różnych propozycji powinna widnieć poprawka zbiorcza KB5000842. Po pobraniu i pomyślnej instalacji zrestartuj komputer, by ją wdrożyć.Łatkę da się pobrać korzystając z katalogu aktualizacji, z poziomu przeglądarki internetowej, pod tym adresem Źródło: mat. własny