Windows 10 z nowymi ustawieniami personalizacji. Nareszcie

Krok w dobrą stronę.

Personalizacja Windows 10 – tapety Spotlight

Windows 10 oferuje obecnie dość ograniczone możliwości w zakresie personalizacji interfejsu, choć... zmiana wyglądu Windows 10 w podstawowym zakresie nie jest wcale trudna. Microsoft pracuje już nad tym, aby dać użytkownikom więcej narzędzi pozwalających na to, by dostosować system do ich indywidualnych potrzeb. Niedawno donosiliśmy Wam o tym, że Microsoft chce wiedzieć, do czego używasz Windows 10 , aby zaproponować odpowiedni zestaw usług i aplikacji. To nie wszystko co gigant ma w tej kwestii do zaoferowania.W wydawanych kolejno buildach preview Windows 10, dostępnych dla uczestników programu Windows Insider, pojawiają się ostatnio naprawdę ciekawe funkcje. Większość z nich zadebiutuje wraz z planowaną na przełom października i listopada 2021 roku aktualizacją Sun Valley, znaną także jako 21H2. Jedną z nich jest wsparcie dla Windows Spotlight, czyli wyświetlania tapet znanych z Bing na pulpicie komputerów z Windows 10 . Tła zmieniane będą automatycznie, podobnie jak na ekranie blokady systemu, stronie startowej Bing oraz w obrębie Microsoft Launcher.