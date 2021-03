Strasznie chciałbym, żeby tak wyglądał iOS 15. Ten koncept jest świetny

Nadciąga nowe wydanie.





iOS 15 – jakie nowości?





fot. 9to5mac - Parker Ortolani

– nową wersją systemu, która zostanie zaprezentowana jeszcze w tym roku. Parker Ortolani z serwisu 9to5Mac znalazł odniesienia do „iOS 15.0” w kodzie źródłowym platformy WebKit i postanowił przygotować koncept pokazujący, jak mogłoby wyglądać nowe wydanie systemu amerykańskiego producenta.Sam muszę przyznać, że chciałbym zobaczyć większość z tych nowości w oficjalnej aktualizacji.Pierwszą i najważniejszą zmianą w iOS 15 mógłby być. W tym przypadku mielibyśmy możliwość zmiany rozmiaru widżetów czy też optymalizacji związanych z listą aplikacji na prawej stronie ekranu. To, z czego sam ucieszyłbym się najbardziej, to możliwość konfigurowania ekranu tak, jak ma to miejsce w przypadku smartfonów z Androidem.iOS 15 mógłby wnieść przycisk dodający automatycznie nową, pustą stronę pulpitu.Pod względem prywatności w iOS 15, Apple może przygotowywać rewolucyjną rzecz. Firma chciałaby bowiem. W ostatnim czasie posiadacze iPhone’ów i iPadów musieli instalować je co najmniej dwa razy w krótkim okresie czasu.fot. 9to5mac - Parker OrtolaniMożna spodziewać się także, że amerykańska firma ulepszy etykiety prywatności znajdujące się w App Store, a takżepozwalające ocenić, czy dana aplikacja korzysta z naszych prywatnych danych w czasie rzeczywistym.9to5Mac zwraca również uwagę na potencjalne. Apple faktycznie zostało w tym temacie trochę w tyle za konkurencją. Rozmowy wideo w trakcie pandemii bardzo zyskały na znaczeniu, a sam FaceTime nie oferuje takiej możliwości, jak chociażby udostępnianie ekranu urządzenia. To faktycznie mogłoby się zmienić.fot. 9to5mac - Parker OrtolaniKolejne zmiany w iOS mogłyby dotknąć klawiatury. Emoji na iPhonie są bardzo popularne, tak więc firma mogłaby dodać nowe sekcje, które pozwolą na. Poza tym, możemy spodziewać się optymalizacji związanych z pisaniem za pomocą przeciągnięciem palca.Pomniejsze zmiany w iOS 15 mogłyby dotyczyć sposobu przechowywania haseł oraz lepszej synchronizacji ich pomiędzy urządzeniami – także ze sprzętami korzystającymi z oprogramowania Windows. Apple w iOS 15 może dodać do iPhone’a takżektóry po podłączeniu do ładowarki będzie wyświetlał duży zegar oraz nadchodzące alarmy. Całość działa bardzo podobnie do rozwiązania znanego z zegarka Apple Watch.fot. 9to5mac - Parker OrtolaniW iOS 15, Apple może postawić równieżczyli nic innego, jak centrum obsługi inteligentnych sprzętów typu smart home. Segment tego typu produktów staje się coraz popularniejszy i nie ma się co dziwić, że każda firma chce ugryźć kawałek tortu z segmentu IoT.fot. 9to5mac - Parker OrtolaniOczywiście warto pamiętać, że to wszystko, co opisałem, to tylko koncept, a nie potwierdzone informacje oraz nowości. Więcej na temat rzeczywistych planów związanych z iOS 15, która powinna odbyć się w czerwcu.Źródło: 9to5Mac / fot. Denis Cherkashin - Unsplash