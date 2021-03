Fenomenalne nowości w Mapach Google. Zgadnij, ile debiutuje w Polsce

Każda z nich jest szalenie przydatna.

Nawigowanie po lotniskach, dworcach i w metrze ma być bajecznie proste. | Źródło: Google

Nawigację w trybie Live View ułatwią znaczniki AR. | Źródło: Google

Informacje o pogodzie i jakości powietrza na Mapach

Nowe warstwy pogodowa i jakości powietrza w Mapach Google. | Źródło: Google

Przemieszczaj się ekologicznie, zobacz gdzie nie wjedziesz

Jedź tak, aby emitować jak najmniejszy ślad węglowy. Opcja będzie domyślną. | Źródło: Google

Na Mapach Google pojawią się strefy niskiej emisji. Dzięki temu będziesz wiedział, gdzie nie wjedziesz swoim autem. | Źródło: Google

Live View pomoże wybrać najbliższe schody ruchome, peron, bramę, windę, stanowiska odprawy, kasy biletowe, toalety i wiele innych. Właściwą drogę pokażą strzałki.Funkcja ta, jak zapewne się domyślacie, będzie wprowadzona wieloetapowo. Już dziś jest dostępna na systemach Android i iOS w pierwszych centrach handlowych w Chicago, Long Island, Los Angeles, Newark, San Francisco, San Jose i Seattle. W najbliższych miesiącach zadebiutuje na wybranych lotniskach, centrach handlowych i stacjach tranzytowych w Tokio i Zurychu, a wkrótce trafi do następnych miast. Polacy na razie obejdą się smakiem.Na Mapach Google debiutuje zupełnie nowa warstwa pogodowa. Pozwoli łatwo sprawdzić bieżącą i prognozowaną temperaturę oraz warunki pogodowe na danym obszarze. Co więcej, równolegle Google wprowadza warstwę jakości powietrza, pozwalającą unikać miejsc o wysokim stężeniu szkodliwych substancji lub po prostu... wiedzieć, jak bardzo człowiek zatruwa powietrze, którym oddycha.Dane do nowych warstw pochodzą od partnerów takich jak The Weather Company, AirNow.gov i Central Pollution Board. Warstwa pogodowa będzie dostępna na całym świecie, a warstwa jakości powietrza zostanie uruchomiona najpierw w Australii, Indiach i Stanach Zjednoczonych. Novum pojawi się na Androidzie i iOS w ciągu najbliższych kilku miesięcy.Kolejną z nowości, którą większość potraktuje zapewne co najwyżej jako ciekawostkę, jest funkcja wyznaczania tras w oparciu o ekologię. Mapy Google będą domyślnie (!) wybierać trasę w oparciu o jak najniższy ślad węglowy, o ile ma w przybliżeniu taki sam szacowany czas dojazdu jak najszybsza trasa. Swoje preferencje użytkownik będzie mógł ręcznie zmienić w Ustawieniach.Trasy przyjazne dla środowiska zostaną uruchomione w USA na Androidzie i iOS jeszcze w tym roku, a wkrótce potem będą dostępne na całym świecie.Znacznie ważniejszą zmianą jest wprowadzenie oznaczeń stref niskiej emisji zanieczyszczeń, do których nie mają wstępu bądź to wszystkie samochody z napędem spalinowymi, bądź też te, które nie spełniają określonych norm emisji. Google na Mapach wyświetli ostrzeżenia, które pomogą dostrzec wzmiankowane strefy. Z poziomu apki Mapy Google sprawdzimy więc, czy pojazd ma pozwolenie na poruszanie się po danej okolicy.Ostrzeżenia o strefach niskiej emisji zostaną uruchomione w tym roku w Niemczech, Holandii, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii na urządzeniach z systemami Android i OS, wkrótce później dołączą kolejne kraje.Źródło: Google