Co zamiast Notatnika? 7 programów do notowania

Alternatywy dla Notatnika.

W ostatnim czasie informowaliśmy Was o tym, że Notatnik w Windows 10 przechodzi długo zapowiadaną rewolucję. Systemowy program wykorzystywany przez jednych do tworzenia notatek, a przez innych do innych zastosowań na czele z pisaniem wypracowań czy nawet tworzeniem kodu, stanie się wkrótce aplikacją instalowana i aktualizowaną poprzez Microsoft Store . Jeśli z różnych powodów jest Ci nie po drodze z rozwiązaniem stworzonym przez Microsoft, rzuć okiem na naszą listę alternatyw dla Notatnika. Znajdziesz na niej zarówno aplikacje do notatek, jak i podobne, choć nieco bardziej rozbudowane narzędzia o nieco szerszych zastosowaniach.Nazwa tego otwartoźródłowego edytora tekstu dla systemu Windows nie jest zbyt oryginalna i sugeruje, jakoby była jakiegoś rodzaju następcą Notatnika Microsoftu. Tymczasem, Notepad2 jest czymś, co można nazwać Notatnikiem na sterydach. Cechą wyróżniającą tego programu wydanego po raz pierwszy w 2004 roku wsparcie dla kolorowania składni popularnych języków programistycznych, w tym c, C++, CSS, HTML, Java, JavaScript, Perl, Pascala, Pythona, PHP, SQL i kilku innych. Autorem polskiej wersji narzędzia dedykowanego chyba głównie programistom jest Krzysztof Knapik.Notepad++ to mój podstawowy edytor tekstu, ale wiem, że ze względu na zakres oferowanych funkcji korzysta z niego mnóstwo programistów. Opcja tworzenia kolejnych zakładek z notatkami i brak konieczności zapisywania ich na dysku tworzy z niego również świetne narzędzie do notatek w systemie Windows - co najmniej kilka znajomych mi osób wykorzystuje Notepad++ niemal wyłącznie do tego. Dostępny na licencji GNU za darmo wykazuje minimalne zapotrzebowanie na zasoby, koloruje składnie, numeruje wiersze i daje możliwość zainstalowania całej masy pluginów.To już ostatni program do notatek, który większość z Was potraktuje zapewne jako edytor tekstu dla programisty, obiecuje. Atom dystrybuowany na otwartej licencji MIT bazuje na zmodyfikowanej przeglądarce Chromium i rozszerzeniu dającym możliwość edycji dokumentów i korzystania z systemu kontroli wersji GiT. Jest multiplatformowy, ale przeznaczony dla desktopowych systemów operacyjnych - Windows, Linux i macOS. Atom oferuje opcję instalowania zewnętrznych pakietów i stylów graficznych. Niestety, zdecydowanie nie jest to "malutki" program.

5. Evernote

6. Microsoft OneNote

7. XMind: ZEN

No dobra, przechodzimy do programów do tworzenia notatek i dedykowanych przede wszystkim tej czynności. Google Keep to program, bez którego osoby takie jak ja nie mogą się obejść. Stworzycie w nim drobne notatki - także ze zdjęciami. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby notatki współdzielić z innymi i ustawiać dla nich przypomnienia. Da się nadawać im etykiety i nic nie stoi na drodze ku temu, aby notatką była lista z polami wyboru - to szczególnie przydatne na zakupach. Google Keep synchronizuje dane pomiędzy komputerami, ale też systemami. Regularnie używam Google Keep na swoim desktopie oraz smartfonie.Evernote... czy to nie aby przypadkiem najpopularniejsza aplikacja do notatek na świecie? Cóż, na pewno jest w ścisłej czołówce. Kiedyś to właśnie Evernote była synonimem apek notatkowych, przynajmniej na smartfonach z systemem Android, gdzie preinstalowano ją... aż za często. Użytkownicy pozytywnie oceniają opcję dodawania załączników do notatek - w postaci PDF-ów, zdjęć i dźwięków. Nie sposób nie docenić funkcji prowadzenia dzienników, wygodnego wycinania artykułów i stron internetowych do przeczytania na później i kreaowania list obowiązków. Evernote pozwala segregować zapiski, tworzyć przypomnienia i kontynuować edycję notatek na innych urządzeniach. Wielu przypadnie do gustu skanowanie paragonów i innych ważnych dokumentów. Cieniem na apce kładzie się opcjonalna, płatna subskrypcja premium, która jest dość nachalnie promowana użytkownikom bezpłatnej wersji narzędzia.W naszym zestawieniu po prostu nie mogliśmy pominąć programu do notatek rozwijanego przez Microsoft. Dzięki niemu zrobisz notatki pisane na klawiaturze lub... pisane odręcznie. Udostępnianie i współpraca nad notatkami jest bajecznie prosta, przez co program może zainteresować studentów i osoby pracujące zespołowo w pracy. Zawartość da się sortować w notesach, sekcjach oraz na stronach, a ważne notatki wyróżniać różnymi tagami. W Onenote możesz rejestrować notatki audio, wstawać klipy wideo online i dodawać pliki. Wszystko to synchronizowane pomiędzy smartfonem i komputerem.Czy próbowałeś kiedyś tworzyć notatki za pomocą... map myśli? Nie? Spróbuj! XMind to oprogramowanie umożliwiające zapamiętywanie nowych wiadomości przed sprawdzianem, prezentacją lub wystąpieniem publicznym poprzez uprzednie zapisywanie ich w formie graficznej. To naprawdę działa. W programie dostępnych jest mnóstwo szablonów, motywów graficznych, znaczników i kształtów ułatwiających tworzenie rozbudowanych zapisków. Nie zabrakło szalenie praktycznej wyszukiwarki i opcji zapisywania map do... Evernote, czyli innej z polecanych przez nas w tym zestawieniu apek.Korzystacie z innych ciekawych aplikacji do notatek i innych drobnych zapisków? Podzielcie się nimi z innymi w sekcji komentarzy.