Cyfrowy paszport szczepień COVID-19 ma przywrócić normalność. Pojawi się też u nas?

O cyfrowym paszporcie szczepień zaczyna być coraz głośniej. Zarówno USA, jak i Unia Europejska chcą opracować rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć powrót do nowej „normalności”. Gubernator stanu Nowy Jork, Andrew Cuomo ogłosił w ostatnich godzinach oficjalne– nowej, dobrowolnej i bezpłatnej aplikacji cyfrowej, która została opracowana przy współpracy z firmą IBM.Celem aplikacji ma być sprawdzenie czy dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19 lub uzyskała w niedawnym czasie negatywny wynik związany z testem na wspomnianą chorobę.Platforma Excelsior Pass ma domyślnie przyspieszyćzwiązanymi z rozprzestrzenianiem się COVID-19.Czy na podobne rozwiązanieNowy Jork jest pierwszym stanem w USA, który wprowadził cyfrowy paszport dla COVID-19. Amerykanie szczepią się w niesamowitym tempie. Do tej pory zaszczepiono. Nic więc dziwnego, że aplikacja będzie w stanie pomóc z ponownym otwarciem gospodarki.Excelsior Pass będzie dostępny dla osób posiadających smartfony z Androidem oraz iOS. Działa on podobnie do mobilnej karty pokładowej, którą pokazujemy na lotnisku. Cyfrowa przepustka z bezpiecznym kodem QR będzie zapisana na smartfonie – obiekty uczestniczące w programie będą mogły ją skanować, w celu zweryfikowania statusu poszczególnej osoby. Wszystko to przy zachowaniu bezpieczeństwa i poufności danych.Jeśli dana osoba jest zaszczepiona lub posiada negatywny wynik testu –Excelsior Pass jest oparty na rozwiązaniu IBM Digital Health Pass, który służy do weryfikacji poświadczeń zdrowotnych. Żadne prywatne dane mają nie być przechowywane ani śledzone w aplikacjach.Sama technologia jest według Amerykanów bardzo elastyczna i dostosowana do skalowania na sporą liczbę osób. Na papierze wygląda to więcEuropejscy przywódcy zgodzili się kontynuować plany związane ze stworzeniem jednolitego certyfikatu zdrowotnego w postaci specjalnej aplikacji. Sam certyfikat ma zapewnić. Wszystko to wygląda bardzo podobnie do rozwiązania z USA, które opisałem wyżej.W oświadczeniu członków Rady Europejskiej można zauważyć napięcie oraz chęć jak najszybszego opracowania odpowiednich technologii. Sam certyfikat ma być bezpłatny i będzie dostępny zarówno w formie papierowej, jak i w postaci aplikacji na smartfony. Obie wersje będą zawierały kod QR z zakodowanymi niezbędnymi danymi na temat wybranej osoby.. Infrastruktura cyfrowa ułatwiająca uwierzytelnianie certyfikatów miałaby być w tym przypadku gotowa już podczas tegorocznego lata.Certyfikat rozwijany przez UE ma ułatwić swobodne przemieszczanie się w ramach Unii Europejskiej oraz udowodnić wynik badań lub poziom zaszczepienia. Technologia ta. Niektóre kraje takie, jak Dania, Szwecja i Islandia już teraz wprowadziły własne paszporty szczepień, a we Francji trwają oficjalne testy krajowych paszportów szczepionkowych, wymaganych do podróży lotniczych. Estonia planuje od kwietnia wprowadzić krajowe, cyfrowe świadectwa szczepień. Co z Polską? Tego jeszcze nie wiadomo. Można zakładać, żeWłodarze UE nie poinformowali, kiedy dokładnie rozpocznie się implementacja stabilnej wersji jednolitego, cyfrowego paszportu szczepień.Na więcej szczegółówŹródło: Forbes Healthcareitnews / fot. Martin Sanchez - Unsplash