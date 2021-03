Masz iPhone lub iPad? Pilnie zainstaluj nową aktualizację

To istotne.

iOS 14.4.2 i iPadOS 14.4.2 - poprawki drobne, ale istotne

"złośliwie spreparowaną zawartość internetową, która może prowadzić do uniwersalnego wykonywania skryptów między witrynami"

Które smartfony otrzymają iOS 14.4.2?

Użytkownicy przeróżnych urządzeń powinni je aktualizować znacznie częściej, niż im się wydaje. Najnowsze stastystyki dotyczące udziałów poszczególnych wersji Windows 10 w rynku pokazują, że do instalowania poprawek ludzie podchodzą z dość dużym dystansem. W tym kontekście apeluję: jeśli korzystasz ze smartfonu z systemem operacyjnym iOS, to koniecznie go zaktualizuj. Apple wydało właśnie ważną aktualizację dla telefonów iPhone.Najnowsza aktualizacja Apple dla smartfonów iPhone i tabletów iPad naprawia lukę w zabezpieczeniach, która jest już aktywnie wykorzystywana przez cyberprzestępców. Firma Apple wyjaśnia w swoim dokumencie dotyczącym bezpieczeństwa, że niewielkie łatki iOS 14.4.2 i iPadOS 14.4.2 blokują. Oznacza to tyle, że zainfekowana witryna może uzyskać dostęp do informacji na innych stronach, które otworzyłeś wcześniej na swoim urządzeniu.Instalacja aktualizacji jest prosta: uruchom "Ustawienia" na swoim urządzeniu, wybierz "Ogólne", a następnie "Aktualizacja oprogramowania". Jeśli Twój iPhone lub iPad nie zainstalował jeszcze automatycznie aktualizacji, iOS i iPadOS 14.4.2 powinny już tam czekać na instalację.Co ciekawe, Apple wydało podobną poprawkę dla starszych urządzeń, w postaci iOS 12.5.2. Pokazuje to jak ważnym jest sprawne wdrożenie patcha.Poprawka bezpieczeństwa 14.4.2jest dostępna dla iPhone 6s i nowszych, natomiast wersja 12.5.2 obejmuje m.in. iPhone'a 5S z 2013 roku.Źródło: Apple