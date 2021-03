Ważna aktualizacja aplikacji mObywatel. Więcej danych i nowy wzór dokumentu

Polacy coraz chętnie korzystają z aplikacji mObywatel. Według danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wirtualny portfel na dokumenty ma już blisko. Właśnie pojawiała się nowa wersja, którą już teraz warto pobrać ze sklepów Google Play lub Apple AppStore.Twórcy aplikacji poinformowali, że wraz z najnowszą wersją mObywatel odchodzą od nazwy. KPRM tłumaczy, że większość użytkowników aplikacji i tak używała nazwy mObywatel - niezależnie od usługi, z której korzystali.Teraz na elektronicznym blankiecie znajdują się wyłącznie podstawowe informacje. Szczegółowe dane są umieszczone niżej, czyli pod dokumentem. Nowy wzór wyraźnie wskazuje aktualny status dokumentu. Ułatwia to szybką, wizualną weryfikację jego ważności.To nie koniec nowości. Użytkownicy zwracali uwagę, że usługa mObywatel powinna zawierać, np. informacje o adresie zameldowania, nazwisko rodowe, czy imiona rodziców. Dodano je.

- Na przyzwyczajenie się do zmian będzie sporo czasu. Stary wzór dokumentu, z nazwą mTożsamość, będzie uznawany do końca 2021 roku. Od 2022 roku uznawany będzie wyłącznie nowy wzór dokumentu - z nazwą mObywatel

mObywatel to wirtualny portfel na dokumenty

– komentuje minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.Warto pamiętać, że w okresie przejściowym będzie można legitymować się dowolnym wzorem, zależnie od posiadanej wersji aplikacji.Aplikacja mobilna dostępna na Androida i iOS to. Można z niej korzystać wszędzie tam, gdzie nie jesteśmy wprost zobowiązani do okazania dowodu osobistego lub paszportu, np. podczas kontroli biletów w pociągu lub przy odbiorze przesyłki poleconej na poczcie.W aplikacji znajdziecie też- cyfrowy dokument z odwzorowaniem uprawnień do prowadzenia pojazdów. Właściciele pojazdów mogą skorzystać z usługi, aby przeglądać dane z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i karty pojazdu.Kolejną przydatną funkcją są(dzięki niej będąc w aptece, wystarczy tylko wybrać w telefonie, którą e-receptę chcecie zrealizować i pokazać farmaceucie ekran telefonu z wyświetlonym kodem QR).Nie zabrakło też informacji przydatnych w dobie pandemii. Po otrzymaniu pełnej dawki szczepienia w aplikacji widoczne jest