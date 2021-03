Microsoft chce wiedzieć, do czego używasz Windows 10. Nie podoba mi się to

To oczywiście dla Twojego dobra.

Nowość, o którą nikt (?) nie zabiegał

Microsoft szuka nowych sposobów na umożliwienie użytkownikom personalizacji systemu Windows 10, ale najnowsza nie jest chyba jedną z tych metod, której ci od giganta oczekują. Powraca temat związany z narzędziem pozwalającym określać to, do jakich zastosowań wykorzystuje się oprogramowanie Microsoftu. Zdaniem firmy z Redmond, przekazanie takiej informacji pomoże lepiej dostosować OS do indywidualnych potrzeb.Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy firma Microsoft wewnętrznie testowała w obrębie aplikacji "Ustawienia" nową stronę "Użycie urządzenia" (ang. Device Usage). Ta ma umożliwiać producentowi dostosowywanie urządzenia z systemem Windows 10 do "określonych przypadków użycia", takich jak zadania szkolne, rozrywka, gry i nie tylko. Zgodnie z tym, co zauważono w wersjach preview Windows 10, firma Microsoft chce lepiej zrozumieć, w jaki sposób planujecie używać swoich urządzeń, i pomóc Wam personalizować korzystanie z systemu Windows, sugerując narzędzia i usługi, które mogą okazać się dla Was przydatne.