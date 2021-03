Najlepsze aplikacje do rozpoznawania muzyki dla Androida [TOP 6]

Shazam

najpopularniejsze narzędzie do rozpoznawania utworów

wyszukiwanie muzyki na podstawie dźwięku w tle, nucenia czy fragmentu tekstu

import muzyki do playlist w Apple Music i Spotify

możliwość odtwarzania muzyki i teledysków

zestawienia utworów podobnych do wyszukiwanego

za darmo i w języku polskim

SoundHound

godna polecenia aplikacja do identyfikowania utworów

duża skuteczność rozpoznawania na bazie dźwięku i nucenia

opcja historii wyszukiwani oraz playlist

listy trendujących utworów o różnych gatunkach

za darmo i w języku polskim

MusicID

bardzo prosta aplikacja do rozpoznawania muzyki

oferuje podstawową funkcjonalność bez zbędnych wodotrysków

zapisuje historię wyszukiwanych utworów

pozwala udostępniać wyniki wyszukiwań

opcja zakupu muzyki w sklepie Amazon

BeatFind

skuteczna aplikacja do identyfikowania muzyki z dopracowanym GUI

skuteczność i szybkość działania

integracja z Spotify, Deezer i YouTube

specjalny tryb imprezy

za darmo, ale niestety z irytującymi reklamami

SoundShake

dopracowana po każdym względem aplikacja do identyfikacji muzyki

począśnięcie może zainicjować rozpoznawanie utworu

historia wyszukiwanych piosenek

za darmo i bez reklam

Musixmatch

prosta i popularna aplikacja do wyszukiwania tekstów utworów odtwarzanych w tle

charakteryzuje się dużą szybkością i skutecznością działania

bazuje na olbrzymiej bazie tekstów

identyfikuje na bazie dźwięku i wpisanego fragmentu tekstu

dostarcza informacji o wykonawcy i innych jego utworach

Chyba każdemu z nas niejednokrotnie przydarzyła się sytuacja, w której chcielibyśmy poznać tytuł aktualnie odtwarzanego w tle utworu, czy to na imprezie czy podczas podróży samochodem. Zapamiętywanie jego tekstu i identyfikacja piosenki z wykorzystaniem wyszukiwarki internetowej jest rozwiązaniem dosyć skutecznym, ale czy na pewno efektywnym? Okazuje się, że nie. Wystarczy, że skorzystamy z odpowiedniej aplikacji, którą pobierzemy i zainstalujemy na naszym smartfonie z Androidem.Narzędzi do rozpoznawania muzyki dostępnych jest wiele oraz w większości przypadków dostępne są one zupełnie za darmo. Ich zasada działania opiera się na rejestrowaniu odtwarzanego w tle utworu, jego analizie i wyszukaniu odpowiadającej mu piosenki w bazie. W efekcie tego działania na ekranie urządzenia wyświetlany jest użytkownikowi wykonawca i tytuł utworu, a często również jego tekst czy okładka albumu, z którego pochodzi. Co istotne, aplikacje te są bardzo proste w użyciu i działają w sposób zautomatyzowany.W niniejszym zestawieniu przyjrzymy się bliżej darmowym i naszym zdaniem najlepszym aplikacjom do rozpoznawania muzyki na urządzenia mobilne z Androidem. Wspomogą one nas zawsze kiedy chcielibyśmy szybko i skutecznie zidentyfikować piosenkę, która wpadła nam aktualnie w ucho. Zapraszamy do lektury!Bez wątpienia niekwestionowany lider jeśli chodzi o narzędzia dedykowane do szybkiej identyfikacji utworów na bazie muzyki odtwarzanej w otoczeniu. Dzięki wykorzystaniu olbrzymiej bazy utworów oraz zaawansowanych algorytmów do analizy dźwięku pozwala skutecznie w kilka sekund rozpoznać niemal dowolny utwór. Co ciekawe, aplikacja dobrze radzi sobie również z identyfikacją piosenek nuconych przez samego użytkownika.Shazam jest aplikacją niezwykle prostą i intuicyjną w obsłudze, która pozbawiona została wszelakich wodotrysków. Proces analizy i identyfikacji utworu wymaga od użytkownika zaledwie jednego kliknięcia przycisku w głównym oknie. Możliwe jest również wyszukiwanie piosenek na bazie zdefiniowanego wykonawcy, tytułu czy fragmentu tekstu. W rezultacie aplikacja wyświetla wszelakie informacje na temat utworu, umożliwiając przy tym jego odtworzenie.Poza wspomnianymi funkcjami Shazam oferuje możliwość dodawania wyszukanych utworów do list odtwarzania w Apple Music i Spotify, przeglądania zsynchronizowanych z piosenkami tekstów, oglądania teledysków wyszukanych pozycji w serwisie YouTube czy przeglądania proponowanych zestawień utworów podobnych do tego identyfikowanego.Druga co do popularności aplikacja, dzięki której szybko i sprawnie poznamy tytuł i wykonawcę utworu, który wpadł nam w ucho. Wizualnie narzędzie przypomina wspomnianego wcześniej Shazama, jednak oferuje dużo mniejsze możliwości. Kierowane jest ono do użytkowników oczekujących narzędzia skutecznie rozpoznającego muzykę i ewentualnie dostarczającego informacji o aktualnych trendach.SoundHound to aplikacja, która doceniana jest przez użytkowników za dużą skuteczność identyfikacji muzyki odtwarzanej w tle. Umożliwia ona rozpoznawanie utworów na bazie analizy dźwięku np. z radia samochodowego, ale również dobrze radzi sobie z odnajdywaniem piosenek nuconych przez użytkownika czy też po wpisaniu fragmentu tekstu. Nie zabrakło opcji odtwarzania zidentyfikowanych utworów z zasobów YouTuba czy wyświetlania ich zsynchronizowanych z dźwiękiem tekstów.Wśród pozostałych funkcji nie sposób pominąć historii wyszukiwania, playlist czy dostarczania informacji o trendujących utworach w wielu gatunkach muzycznych. SoundHound umożliwia pobieranie piosenek oraz albumów bezpośrednio przez Google Play.Jedna z najprostszych aplikacji w zestawieniu, która oferuje w zasadzie jedynie podstawową funkcjonalność do rozpoznawania muzyki i nic poza tym. Charakteryzuje się niemal ascetycznym interfejsem graficznym, dużą szybkością działania i nieco słabszą skutecznością niżeli Shazam.MusicID to narzędzie skierowane do użytkowników ceniących jak największą prostotę i brak jakichkolwiek zbędnych wodotrysków. I tak oto właśnie opisywana aplikacja umożliwia w zasadzie jedynie identyfikowanie piosenek zarejestrowanych przez mikrofon w smartfonie. Po rozpoznaniu utworu na ekranie wyświetlane są podstawowe informacje zawierając tytuł, wykonawcę, okładkę albumu itp.Aplikacja oferuje historię wyszukiwanych utworów, umożliwiając również ich udostępnianie znajomym. Z poziomu MusicID zakupimy wybraną muzykę w sklepie Amazon.Bardzo prosty program do rozpoznawania muzyki, która wyposażona została w dopracowany i miły dla oka interfejs graficzny. Wśród jej atutów wymienić należy dużą skuteczność oraz szybkość identyfikacji utworów.Beatfind bazuje na bogatej bazie utworów, która w połączeniu z zoptymalizowanymi algorytmami analizy dźwięku z mikrofonu urządzenia mobilnego umożliwia sprawne identyfikowanie piosenek odtwarzanych w naszym otoczeniu. Wystarczy zaledwie jedno kliknięcie, aby po kilku sekundach na ekranie smartfonu wyświetlona została informacja z tytułem i wykonawcą utworu.Wśród pozostałych i użytecznych funkcji aplikacji wymienić należy historię wyszukiwań, możliwość odsłuchania fragmentu wyszukanego utworu i oglądnięcia teledysku na YouTube czy posłuchania pełnej wersji piosenki w usłudze Spotify lub Deezer. Ciekawostką jest tryb imprezy, w której lampa błyskowa w smartfonie mruga w rytm muzyki.Atrakcyjna pod względem wizualnym, bardzo prosta oraz skuteczna aplikacja do rozpoznawania muzyki, która dostępna jest za darmo i nie wyświetla reklam. W odróżnieniu od pozostałych rozwiązań tego typu umożliwia zainicjowanie procesu identyfikacji utworu poprzez począśnięcie smartfonu.Kolejna pozycja w zestawieniu dla entuzjastów najprostszych możliwych rozwiązań. SoundShake potrafi skutecznie zidentyfikować utwór wyświetlając podstawowe dane o nim, umożliwia odsłuchanie jego fragmentu oraz udostępnienie online znajomym. Nie zabrakło również historii wszystkich wyszukiwanych w przeszłości piosenek.Kolejna, bardzo popularna aplikacja, której główna funkcja to rozpoznawanie tekstu utworu odtwarzanego w tle. Co warto zauważyć, narzędzie cechuje się skutecznością i olbrzymią szybkością działania. Zidentyfikowanie piosenki zajmuje dosłownie kilka sekund.Musixmatch pozwala na identyfikowanie muzyki rejestrowanej przez mikrofon w smartfonie, ale również na podstawie fragmentu tekstu wpisanego przez użytkownika. Na uwagę zasługuje jednak funkcja wyświetlania tekstu zsynchronizowanego z utworem odtwarzanym w tle. Ponadto aplikacja dostarcza informacji o wykonawcy, pozwala na przeglądanie innych jego utworów oraz odtwarzanie piosenek z Apple Music lub YouTube. Jako wadę narzędzia wymienić należy niestety dosyć uciążliwe reklamy.Przedstawione powyżej aplikacje to tylko niewielka część grona narzędzi dedykowanych do rozpoznawania muzyki odtwarzanej w naszym otoczeniu. Jeśli znacie inne, ciekawe i godne polecenia narzędzia tego typu zapraszamy do dyskusji w komentarzach.