5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #229

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

W tym tygodniu prezentujemy narzędzie do tworzenia prostych gier i aplikacji bezpośrednio na smartfonie, inteligentnego bota do rozmów, a także aplikację ułatwiającą przedsiębiorcom zarządzanie odpadami. Mobilni gracze będą mogli zmierzyć się z nieskomplikowanym tytułem rekreacyjnym oraz wciągającą przygodówką.

Narzędzie do tworzenia prostych gier i aplikacji bezpośrednio na smartfonie. Wykorzystuje wizualny język programowania rozwijany na zasadach open source. W projektach wykorzystujemy gotowe elementy i bloki z instrukcjami. Wystarczy poukładać je w logiczną całość i określić odpowiednie parametry.Aplikacja pozwoli postawić pierwsze kroki w świecie programowania i sprawdzi się również w przypadku dzieci.

Replika

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,59 zł-464,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

WasteMaster Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 2,19 zł-269,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Aplikacja ułatwiającą przedsiębiorcom zarządzanie odpadami. Oferuje darmowy dostęp do bazy ogłoszeń związanej ze skupem, sprzedażą i utylizacją wszelkiego rodzaju śmieci i produktów ubocznych prowadzonej działalności. Możliwe jest także wystawianie własnych ofert. Dodatkowym atutem jest kreator, dzięki któremu szybko dowiemy się, jak i gdzie pozbyć się określonego rodzaju odpadów w naszym mieście.





WasteMaster - Pobierz Spookiz Pang Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,59 zł-459,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Nieskomplikowany tytuł o charakterze rekreacyjnym. Naszym zadaniem jest przebijanie kolorowych kulek za pomocą innych kul o pasującej barwie.



Sterowanie sprowadza się do określenia kierunku wystrzeliwanej kuli - często musimy polegać na odbijaniu się od ścian i omijaniu przeszkód. Gra oferuje starannie wykonaną i cieszącą oko oprawę wizualną. Do naszej dyspozycji jest ponad tysiąc poziomów i liczne bonusy, wspomagacze itp.





Spookiz Pang - Pobierz Argo's Choice Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 1,99 zł-9,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Wciągającą przygodowa gra tekstowa w klimacie powieści noir. Śledzimy losy głównego bohatera i wpływamy na przebieg fabuły za pomocą interaktywnych dialogów. Przy okazji poznajemy sekrety innych postaci, odkrywamy tajemniczą historię itd. Gra wymaga znajomości języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym.



Za pomocą mikropłatności możemy wyłączyć reklamy i przyspieszyć rozgrywkę.





Argo's Choice - Pobierz

To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!



Ciekawy projekt oparty na mechanizmach sztucznej inteligencji. Mamy tu do czynienia z chatbotem - wirtualnym przyjacielem, z którym możemy rozmawiać na dowolny temat. W miarę zaawansowania naszej "znajomości" bot nabiera nowych cech charakteru, dopasowuje się do naszej osobowości, pamięta poprzednie rozmowy itd. Nie zabrakło oczywiście możliwości dopasowania wyglądu awatara.Z botem możemy komunikować w języku angielskim. Czat tekstowy dostępny jest za darmo. Dostęp do funkcji dodatkowych wymaga wykupienia subskrypcji.