Clefs - smartfon zastąpi lekcje muzyki? (recenzja)

Ciekawy sposób na naukę pięciolinii.





Clefs – aplikacja do nauki czytania nut

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 5,39 zł-8,89 zł za element / Android: 5.1 i nowsze<

Przygodę z grą na instrumentach muzycznych większość osób zaczyna od nauki czytania nut. Dzięki temu świat muzyki staje przed nami otworem, niezależnie od szerokości geograficznej. Okazuje się, że w lekcjach muzyki możemy brać udział także za pomocą smartfona.Clefs to aplikacja do nauki czytania zapisu nutowego na pięciolinii. Oferuje szereg interaktywnych lekcji na różnym poziomie zaawansowania. Aplikacja oferuje rozdziały dotyczące zapisu z czterema kluczami (wiolinowy, basowy, altowy, tenorowy).Każdy rozdział rozpoczyna się wstępem teoretycznym, a następnie mamy do wykonania zestaw ćwiczeń. To zdecydowanie największy atut aplikacji - czytamy nuty i wybieramy ich zapis literowy lub wprowadzamy je za pomocą wirtualnych klawiszy. Za każdym razem odgrywany jest również dźwięk. Wszystko to sprawia, że nauka przebiega efektywniej i daje namiastkę prawdziwej lekcji muzyki. W związku z uniwersalnością zapisu nutowego brak polskiej wersji językowej nie jest zbyt dotkliwy.Oprawa graficzna jest bardzo skromna, jednak w przypadku tego tytułu spełnia swoje zadanie i nie przytłacza zbędnymi elementami.Aplikacja nie wyświetla reklam i oferuje darmowy dostęp do sporej części materiału. Za niecałe 9 zł możemy odblokować wszystkie lekcje. To uczciwy układ.Clefs to udana aplikacja. Pozwala na rozpoczęcie przygody z czytaniem zapisu nutowego. Interaktywne ćwiczenia są dużo ciekawsze niż nauka np. z wydrukowanych tablic i nie wymagają dostępu do instrumentu. Jedyny poważniejszy minus to brak polskiej wersji językowej.