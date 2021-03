Nowe ikony w Eksploratorze Plików w Windows 10. Zobacz je już teraz

Ależ nam wypięknieje Windows 10 w tym roku! Aktualizacja Sun Valley, znana także jako Windows 10 21H2, przyniesie wielkie zmiany w zakresie wyglądu interfejsu. O wielu z nich już pisaliśmy: nowe Centrum Akcji nowy pasek zadań , czy też zaokrąglone rogi okienek w Windows 10 przyniosą długo wyczekiwane odświeżenie wizualne OS-u rozwijanego przez firmę Microsoft. Do oficjalnych doniesień dołącza kolejne, tym razem związane z ikonami w Eksploratorze Plików. Te zagościły właśnie w Windows 10 Build 21343, który każdy z Was może wypróbować już teraz. Jak? O tym przeczytacie na końcu tego wpisu.Nowości wopisali Amanda Langowski oraz Brandon LeBlanc na oficjalnym blogu Windows. Z opublikowanego tam wpisu dowiadujemy się, że pośród wielu nowych ikon w przyszłych wydaniach Windowsa 10 zagoszczą także nowe ikony w Eksploratorze Plików. Zmieni się łącznie kilka rzeczy - orientacja ikon folderów i domyślnych ikon typów plików, celem zapewnienia większej spójności pomiędzy większą liczbą produktów firmy Microsoft wyświetlających pliki. W szczególności foldery użytkownika najwyższego poziomu, takie jak Pulpit, Dokumenty, Pobrane i Obrazy, zyskają nowy wygląd, który powinien ułatwić ich rozróżnienie już na pierwszy rzut oka. I tak, ikona Kosza również została zaktualizowana!

Źródło: Microsoft

Źródło: Microsoft

Jak zainstalować wersję preview Windows 10?

To nie koniec zmian, a kolejne grafiki dodawane będą na przestrzeni czasu.Aktualizacje ikon pojawią się wraz z kilkoma poprawkami w zakresie interfejsu Eksploratora Plików . Microsoft doda dodatkowe wypełnienie między elementami w tym miejscu i udostępni tryb kompaktowy, pozwalający powrócić do klasycznego trybu Eksploratora Plików. Zaktualizowany widok eksploratora jest nieco bardziej zoptymalizowany pod kątem obsługi dotykowej.Jakiś czas temu przybliżałem Wam sposób na to, jak skorzystać z Windows 10 21H1 już teraz i nic nie stoi na przeszkodzie, aby sięgnąć do jeszcze odleglejszych wersji systemu. Pro tip: wystarczy wziąć udział w niejawnym programie testów systemu Windows, znanym także pod nazwą Windows Insider. Gdy już zdecydujesz się skorzystać z naszego poradnika , będziesz mógł użytkować najnowsze wydania Windows 10, publikowane w kanałach dla deweloperów, beta lub dla wersji zapoznawczej. To właśnie w kanale deweloperskim zagościł omawiany tu Windows 10 Insider Preview Build 21343.Źródło: Microsoft