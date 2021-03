27% użytkowników Windows 10 powinno zaktualizować system. Czas: do maja

Sprawdź, czy musisz to zrobić.

Ależ ten czas leci... Czy wiecie, że z najnowszej i dostępnej od października ubiegłego roku aktualizacji Windows 10 20H2 korzysta dopiero 20% użytkowników komputerów z Windowsem 10? Dlaczego napisałem "dopiero"? Bo większa liczba osób wciąż z różnych powodów użytkuje wariant Windows 10 1909, który już wkrótce... przestanie być wspierany. Jeśli zaliczasz się do tego "elitarnego" grona, miej się na baczności.Według najnowszych danych przytaczanych przez AdDuplex, użytkownicy systemu Windows 10 niechętnie aktualizują swoje oprogramowanie. Aż 41,8% z nich korzysta z Windows 10 2004, czyli wersji z maja 2020 roku. Na drugim miejscu, z wynikiem 26,8% znajduje się Windows 10 1909, który utraci wsparcie Microsoftu w maju tego roku i nie będzie dłużej otrzymywał poprawek.

Udziały poszczególnych wersji Windows 10 na komputerach osób korzystających z Windows 10. | Źródło: AdDuplex

Jak sprawdzić wersję Windows 10?

Oto, jak w prosty sposób sprawdzić wersję systemu Windows 10. | Źródło: mat. własny

To nie błąd. Więcej niż 1/4 wszystkich osób korzystających z Windowsa 10 robi użytek z wersji z listopada 2019 roku. Zapewne spora część z puli tych komputerów to sprzęt pracujący w korporacjach działających zazwyczaj w oparciu o "sprawdzone" wersje OS-ów tak długo, jak tylko się da.Jeśli nie jesteś pewny, z jakiej wersji systemu Windows 10 korzystasz, istnieje łatwy sposób, aby to sprawdzić. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Menu Start i wybierz System. Z listy po lewej wybierz Informacje i odczytaj po prawej wersję w sekcji Specyfikacja systemu Windows.System zaktualizujesz za pomocą menu Aktualizacja i zabezpieczenia w menu Ustawienia (widoczne po kliknięciu PPM na Menu Start.Źródło: AdDuplex