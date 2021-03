Spotify z ważnymi zmianami interfejsu

Spotify na smartfony z licznymi usprawnieniami

Do zakładki "Ostatnio odtworzone" przejdziemy nieco łatwiej | Źródło: Spotify

Proponowane podcasty na stronie głównej | Źródło: Spotify

Aktualizacje o twórcach | Źródło: Spotify

Interfejs mobilnej aplikacji Spotify nie należy do najgorszych, lecz nie można go również uznać za ideał. Część elementów nie jest rozmieszczona intuicyjnie, a niektóre funkcje działają w dosyć niepożądany sposób. Niedługo kilka problemów ulegnie rozwiązaniu – przynajmniej wszystko na to wskazuje.Na oficjalnej stronie deweloperów pojawił się wpis ilustrujący nadchodzące nowości. Wszystkie z nich dotyczą sekcji „Ekran główny” i mają na celu „ułatwienie znajdowania ulubionych dźwięków”. Krótko mówiąc –. Okej, ale na co dokładnie muszą przygotować się konsumenci?Przede wszystkim. Teraz znajduje się ona w prawym górnym rogu ekranu głównego. Po kliknięciu użytkownicy otrzymają możliwość przeglądania maksymalnie trzymiesięcznej historii odtwarzanych treści. Mowa o pojedynczych utworach oraz odcinkach, a także listach odtwarzania, w których się one znajdowały. Tyczy się to wszystkich kont – Free oraz Premium.Co więcej, z poziomu ekranu głównego będzie można przejść do nowych odcinków słuchanych podcastów albo zupełnie świeżych treści powiązanych z naszymi zainteresowaniami. Oczywiście pojawi się także opcja wznowienia słuchania niedokończonej treści.Z nowością skorzystają wyłącznie subskrybenci Premium.Ludzie opłacający płatną wersję usługi zobaczą także. Pojawią się tam utwory spersonalizowane pod kątem gustu muzycznego. Spotify jednak spróbuje polecać głównie twórców, których muzyki jeszcze nie słuchaliśmy.Stosowna aktualizacja ma trafić do wszystkich użytkowników Androida i iOS jeszcze w tym miesiącu. Należy uzbroić się więc w cierpliwość.Źródło i foto: Spotify