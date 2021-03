Twój smartfon z Androidem nie działa poprawnie? Nie jesteś sam

To problem po stronie Google.





WebView Androidzie nie działa – co to oznacza?





fot. Daniel Romero - Unsplash

W ciągu ostatnich kilkunastu godzin smartfony z Androidem mogły doświadczyć. Winowajcą tego typu sytuacji był silnik WebView, który jest implementowany przez Google jako integralna część „zielonego robota”.Amerykańska firma wie już o problemie i naprawiła go – jeśli jednak dalej macie problem ze swoim urządzeniem,, to nic innego, jak komponent systemu operacyjnego, który pozwala aplikacjom wyświetlać strony internetowe, bez konieczności wdrażania przez nie własnego silnika przeglądarki. Oznacza to duże uproszczenie w kontekście korzystania z zasobów sieciowych oraz zmniejsza nakład pracy programistów nad swoimi programami.Co jednak, kiedy całość się zepsuje? Tego mogli doświadczyć (lub dalej doświadczają) niektórzy użytkownicy smartfonów z Androidem. Google wydało niefortunną aktualizację, która w tle miała poprawić wydajność WebView, a sprawiła, że działanie sprzętów z Androidem się dosłownie „posypało”. Niektóre aplikacje, w tym GMailGoogle twierdzi, iż wydało nową wersję aktualizacji, która naprawia opisywany problem – statusy działania poszczególnych usług na stronie producenta również pokazują, że WebView powinno już funkcjonować w normalny sposób.Jeśli jednak dalej macie problem z działaniem swoich smartfonów z Androidem, to rekomendujemy wejście w ustawienia, przejście do listy aplikacji i. Po wejściu w opisywany komponent należy odinstalować wszystkie aktualizacje iNie ma obaw,Jeśli jednak nie będziecie korzystać w najbliższym czasie ze swojego urządzenie, to warto poczekać aż zaktualizuje się ono automatycznie o poprawioną wersję WebView.Źródło: TheVerge / fot. instalki.pl