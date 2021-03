Microsoft chce kupic Discord. Na stole 10 miliardów dolarów

Microsoft na drodze do przejęcia Discorda

W dobie pandemii wszystkie platformy komunikacji głosowej oraz wideo przeżywają swój renesans. Nie inaczej jest z Discordem, z którego w ostatnich miesiącach korzystają nie tylko gracze, ale nawet firmy poszukujące bezpłatnej platformy komunikacyjnej dla swoich pracowników. Wygląda na to, że już niedługo będziemy świadkami ważnego w branży przejęcia, bowiem rozmowy w sprawie przejęcia komunikatora Discord prowadzi Microsoft. W grze są niemałe pieniądze - mowa o kwocie opiewającej na ponad 10 miliardów dolarów (ok. 39 miliardów złotych), donosi Bloomberg.Wartość Discord jeszcze nie dawno szacowana była na ok. 7 miliardów dolarów. Właściciele musieli dopatrywać się w tym dobrej okazji do sprzedaży, jako że negocjacje w temacie sprzedaży prowadzono również z firmami Epic Games oraz Amazon. Powołujący się na anonimowe źródła Bloomberg podaje, że pomimo tego, że rozmowy trwają tylko z jednym podmiotem, finalizacja transakcji z gigantem z Redmond nie jest jeszcze rzeczą przesądzoną.Discord ma według najnowszych danych przytaczanych przez The Wall Street Journal około 140 milionów użytkowników miesięcznie i wykazał w zeszłym roku 130 milionów dolarów przychodu. Pomimo tego, Discord nie jest podmiotem rentownym. Discord jest darmowy dla większości użytkowników, a firma zarabia dzięki miesięcznym subskrypcjom Nitro w wysokości 9,99 dolarów (ok. 39 złotych), które oferują bardziej zaawansowane funkcje, takie jak lepsza jakość dźwięku, udostępnianie ekranu w wyższej rozdzielczości, dodatkowe pakiety naklejek i większe limity przesyłania.Ścisła integracja Discord z Windows 10... Brzmi dobrze?Źródło: Bloomberg