Windows 10 za darmo. Microsoft szczerze: tak, ta metoda działa

Windows 10 za darmo dla posiadaczy Windows 7 i Windows 8.1

Metody na darmowego Windowsa wciąż działają i jest ich co najmniej kilka. Po co kupować wątpliwego pochodzenia klucze wystawiane na różnych platformach sprzedażowych, skoro można na przykład korzystać z Windows 10 bez aktywacji, zupełnie bezpłatnie? Wystarczy pobrać najnowszą wersję Windows 10 poprzez Media Creation Tool, zainstalować ją, nie podawać klucza na etapie instalacji i gotowe. Przedstawiciel Microsoftu na oficjalnej stronie pomocy technicznej przypomniał właśnie o innej, potencjalnie jeszcze lepszej metodzie.Kilka lat temu firma Microsoft oferowała możliwość bezpłatnego ulepszenia systemów Windows 7 i Windows 8/8.1 do Windows 10. Oficjalnie program zakończono 29 lipca 2016 roku, ale faktycznie nie zmieniło się nic. Posiadacze oryginalnych kluczy wyżej wymienionych systemów w dalszym ciągu mogli i wygląda na to, że nadal mogą aktualizować swoje oprogramowanie bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat. Zapewnił o tym przedstawiciel Microsoftu w odpowiedzi na pytanie jednego z internautów, którą zdaniem przedstawiciela serwisu Windows Latest później edytował.