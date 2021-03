Notatnik w Windows 10 i rewolucja, która nikogo nie obchodzi

Notatnik w Windows 10 - użyteczna apka czy relikt przeszłości?

W swoim niedawnym wpisie na temat Windows 10 Build 21337 wspominałem, iż Notatnik stał się w nim narzędziem aktualizowanym za pośrednictwem Microsoft Store i zupełnie niezależnie od aktualizacji systemu. Pomimo tego, ze Microsoft często zachwala swoją decyzję, która zastanawiam się czy ktokolwiek doceni tego rodzaju zmianę, gdy ta zostanie wdrożona powszechnie przy okazji aktualizacji Windows 10 21H2 o nazwie kodowej Sun Valley. No bo powiedzcie mi proszę: kto w 2021 roku wciąż korzysta z Notatnika?Przyznaję, że do niedawna bardzo ochoczo użytkowałem program Notatnik. Mój "workflow" wyglądał następująco: tekst pisałem najpierw w Notatniku, później dopiero przenosiłem go do Worda, skąd w dalszej kolejności wędrował on do naszego redakcyjnego panelu. Powód? Notatnik działał szybko, stabilnie, a jego interfejs był (i dalej jest) minimalistyczny. W programie tym zdarzyło mi się niestety kilka razy utracić efekty swojej pracy, co skłoniło mnie do znalezienia alternatywy. Stał się nią Notepad++ - wygodniejszy, pozwalający z łatwością odzyskać skasowany tekst i wciąż wykazujący minimalne zapotrzebowanie na zasoby. Gdy tylko Microsoft uczynił Notatnik opcjonalnym składnikiem systemu Windows 10, od razu go odinstalowałem.