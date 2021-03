Xbox Series X|S ze wsparciem dla Dolby Vision w grach

Co to oznacza?

Dolby Vision dla nowych konsol Microsoftu

Od premiery konsol nowej generacji minęły już ponad cztery miesiące. Ich dostępność na rynku wciąż nie jest w pełni zadowalająca. Jak jednak twierdzą producenci, stan ten ma z miesiąca na miesiąc się poprawiać. W międzyczasie mamy do czynienia z ogłoszeniami innego typu.Microsoft jeszcze przed debiutem Xbox Series X oraz S zapowiedział, że w 2021 roku pojawi się aktualizacja wprowadzająca. Jak informują niektórzy użytkownicy – gigant powoli zaczyna wdrażać ten plan w życie. Na kompatybilnych telewizorach niektóre produkcje zaczęły bowiem uruchamiać się w zgodności z tytułowym rodzajem HDR.Okej, ale co to oznacza? W wielkim skrócie – między innymi to, że Dolby Vision uczyni gry ładniejszymi. Wszystko przez większą liczbę i głębię kolorów (nawet do 68,8 miliarda odcieni). Do tego dochodzi jaśniejszy obraz oraz wyrazistsza czerń. Jest jednak jeden haczyk.