Queen: Rock Tour - tylko dla fanów legendy? (recenzja gry)

Gra rytmiczna z ciekawymi dodatkami.





Queen: Rock Tour – oficjalna gra muzyczna legendarnego zespołu

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 13,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze<

Rok 2021 fanom muzyki z całego świata niesie ze sobą wyjątkowe wydarzenie. Brytyjski zespół Queen obchodzi 50-lecie istnienia. Z tej okazji powstała nawet gra mobilna, dzięki której spełnimy marzenie o zagraniu jego największych przebojów (przynajmniej w pewnym są sensie).Queen: Rock Tour to gra muzyczna, która pozwoli na zabawę w rytmie "Bohemian Rhapsody" czy "We Will Rock You". Nie zabrakło również materiałów archiwalnych i ciekawostek na temat zespołu.Mechanika gry nie odbiega zasadniczo od pozostałych tego typu produkcji. Uderzamy palcem w ekran w odpowiednim momencie. Poszczególne utwory możemy grać na trzech poziomach zaawansowania. Nie są one przesadnie wymagające i zachowują dobry balans między dobrą zabawą a poczuciem wpływu na odgrywaną piosenkę (nasze pomyłki są słyszalne w postaci nieczystych dźwięków). Moim jedynym zastrzeżeniem jest tutaj nieco zbyt nisko wyświetlana linia, na której uderzamy pojawiające się koła).W tle widzimy proste animacje z koncertów. Za uzbierane w grze monety możemy zmieniać stylizacje członków zespołu.Darmowa wersja gry pozwala na zagranie dwóch piosenek. Pełna wersja kosztuje 13,99 zł. Trzeba przyznać, że to uczciwy układ.Queen: Rock Tour to udana produkcja nie tylko dla fanów zespołu. Znajdziemy tu solidną dawkę dobrej zabawy przy muzyce. Warto ją wypróbować i sprawdzić, czy jest dla nas warta swojej ceny.