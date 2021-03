Zaskakujące. Te zdjęcia nie są prawdziwe, to tylko fotorealistyczne rendery

Rendery niczym fotografie

To niesamowite, jak daleko zaszła technologia, a w tym technologia związana bezpośrednio z grafiką komputerową. Mistrzowie tej dziedziny potrafią tworzyć w przeróżnych dostępnych na rynku programach obrazy i animacje, które często sprawiają wrażenie, jakby wcale nie były dziełem człowieka, a widokami uchwyconymi na zdjęciach czy nagraniach. Właśnie tak jest w przypadku renderów, którego autorem jest Blitter, użytkownik serwisu Blender Artists skupiającego całą rzeszę miłośników programu Blender.Blender to bardzo pozytywnie oceniany otwartoźródłowy program przeznaczony do tworzenia i renderowania trójwymiarowej grafiki oraz animacji. Za sprawą swoich niewielkich rozmiarów, niewielkich wymagań sprzętowych oraz ogromu oferowanych możliwości jest on konkurentem popularnego 3DS Max.Co takiego w Blenderze stworzył człowiek o pseudonimie Blitter? Zanim na to pytanie odpowiem, przyjrzyj się poniższym fotografiom. No właśnie – czy są to fotografie, mimo że wglądają na zdjęcia wykonane aparatem fotograficznym sprzed mniej więcej 20 lat? Nie, to fotorealistyczne rendery, które powstały w Blenderze z użyciem silnika Cycles, na komputerze wyposażonym w kartę graficzną GeForce RTX 2080 Ti.