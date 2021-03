Windows 10X - poznaliśmy możliwą datę premiery

Zabraknie jednak istotnej funkcji.





Windows 10X zbliża się wielkimi krokami





Microsoft od wielu miesięcy przygotowuje finalną,. Nowe oprogramowanie miało zadebiutować już jakiś czas temu, jednak jego premiera została przesunięta. Najnowsze informacje zdradzają, kiedy dokładnie możemy spodziewać się stabilnego wydania wspomnianego systemu. Okazuje się, że pierwsze urządzenie działające pod kontrolą Windows 10XWedług Windows Central, Microsoft ma zamiar wydać pierwszą, stabilną wersję oprogramowania Windows 10X tej wiosny, z premierą wstępnie. Amerykańska firma rzekomo chciała dostarczyć pierwsze urządzenie ze swoim oprogramowaniem już wiosną, ale nie udało się jej podpisać odpowiednich umów na czas.Konkretna informacja na temat możliwej premiery w trzecim kwartale 2021 roku, to zdecydowanie dobry omen.Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, Windows 10X to specjalna wersja systemu Windows 10, która została zaprojektowana od postaw. To także konkurencja dla Chrome OS od Google oraz próba Microsoftu w dotarciu do klientów przeznaczających mniej pieniędzy na komputer do pracy i edukacji.Niestety jest pewien minus całego rozwiązania., nawet pomimo opóźnienia związanego z jego premierą oraz dłuższego rozwoju przez producenta. Windows Central twierdzi, że obecnie priorytetem Microsoftu jest rozpowszechnienie rozwiązań takich, jak– w ramach streamingu starszych aplikacji.Wygląda więc na to, że harmonogram wydania Windows 10X będzie zgodny z powrotem uczniów do szkół.Możemy spodziewać się prawdziwego wysypu sprzętów od wielu producentów.Źródło: XDA / fot. Microsoft