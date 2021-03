Chrome dla PC z automatycznymi napisami. Zobacz, jak je włączyć

Google Chrome na PC z automatycznymi napisami

Jak włączyć napisy w Google Chrome?

Firma Google oficjalnie ogłosiła wprowadzenie do desktopowej wersji swojej przeglądarki internetowej Chrome funkcji Napisy na żywo (Live Caption), która realnie pomóc może 466 milionom osób z całego świata wygodniej przeglądać zasoby sieci. Mowa tutaj o grupie osób mających problemy ze słuchem. Te od dziś mogą korzystać z technologii tworzenia napisów na żywo podczas oglądania różnego rodzaju treści wideo. Podpowiadamy jak ją aktywować.Automatyczne napisy w czasie rzeczywistym nareszcie w Google Chrome na komputerach osobistych. Od teraz można automatycznie generować w przeglądarce napisy do multimediów, zsynchronizowane z odtwarzanym dźwiękiem. Funkcja działa w serwisach społecznościowych i na platformach wideo (na przykład YouTube), przy podcastach i treściach radiowych, osobistych bibliotekach wideo (na przykład w Zdjęciach Google), wbudowanych odtwarzaczach wideo i większości internetowych usług czatu wideo lub audio.Co ważne, napisy w Chrome są tworzone na urządzeniu i nie są wysyłane poza urządzenie. Oznacza to, że działają również w trybie offline, co pozwala wyświetlać przy plikach audio i wideo zapisanych na dysku twardym komputera. Warunek jest prosty: należy odtwarzać je w obrębie przeglądarki internetowej Google.Funkcję Live Caption da się włączyć z poziomu menu ustawień. W tym celu kliknij na trzy umieszczone pod sobą kropki w prawym górnym rogu ekranu i wybierz "Ustawienia". Po lewej rozwiń listę "Zaawansowane" i kliknij na "Ułatwienia dostępu". Teraz pozostaje Ci przesunąć suwak przy opcji "Napisy na żywo". Poniżej możesz wybrać też ich ustawienia - rozmiar i styl, w przypadku stron, które na to pozwalają.