Menedżer haseł od Dropbox dostępny za darmo

Dropbox Passwords za darmo, lecz z ograniczeniami

Wygląd aplikacji Dropbox Passwords | Źródło: Dropbox

Źródło i foto: Dropbox

Menedżery haseł to niewątpliwie przydatne usługi. Zwalniają one użytkownika z konieczności zapamiętania długich ciągów znaków i gromadzą je w jednym miejscu. Tego typu aplikacji na rynku jest dosyć sporo – do grona tych bezpłatnych dołączy już niedługo jeszcze jedna.Mowa o Dropbox Passwords . Zadebiutowała ona w zeszłym roku w ramach płatnego planu Dropbox. Deweloperzy stwierdzili właśnie, że warto by było udostępnić ją bezpłatnym użytkownikom. Nie wiadomo jakie były tego powody – konsumenci powinni być jednak dosyć zadowoleni.Jeśli więc korzystasz z Dropbox Basic, to już od początku kwietnia otrzymasz dostęp do Passwords . Oczywiście pojawią się pewne ograniczenia. Za darmooraz będziesz mógł je zsynchronizować na maksymalnie trzech urządzeniach. Wkrótce pojawi się także możliwość udostępnienia hasła innym użytkownikom.Wszystkie dane zostaną objęte szyfrowaniem „zero-knowledge”, co oznacza, że tylko użytkownik zapisujący hasła ma do nich dostęp. Nie da się ukryć, iż tego typu nowość może spodobać się konsumentom.Plany premium (najtańszy kosztuje 11,99 euro za miesiąc) oczywiście nie zawierają ograniczeń w kwestii maksymalnej liczby przechowywanych haseł. Pamiętajcie o regularnym sprawdzaniu aktualizacji Dropboxa, by nie przegapić wdrożenia bezpłatnej wersji Passwords