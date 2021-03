Epic Games Store czekają nowe opcje społecznościowe

Nie ma co ukrywać, w porównaniu do Steama Epic Games Store nie posiada zbyt rozbudowanych funkcji społecznościowych. Jednym może się to podobać, innym nie, natomiast moim zdaniem klient Epica mógłby pod wieloma względami zostać udoskonalony. Tak się składa, że właśnie zmierzają do niego liczne ulepszenia i niektóre mają zadebiutować jeszcze w tym miesiącu.Pierwszą z nowości, która trafi do Epic Games Store w marcu, mają być karty graczy. Po wybraniu z listy znajomych jednej z osób, zobaczysz jej kartę gracza, która pokaże waszych wspólnych znajomych i nie tylko. W przyszłości karty gracza będzie można personalizować czy też zapraszać za ich pośrednictwem użytkowników do swoich grup.W tym miesiącu udoskonalony zostanie także panel społecznościowy pozwalający na dodawanie w Epic Games Store nowych znajomych, przyjmowanie zaproszeń i przeglądanie listy już posiadanych znajomych. Wyniki wyszukiwania w jego wyszukiwarce zaczną wyświetlać liczbę wspólnych znajomych, zaś sama wyszukiwarka ma oferować lepsze dopasowania i być w stanie dokonywać wyszukiwania międzyplatformowego.

Nowy wygląd panelu społecznościowego w Epic Games Store. | Źródło: Epic Games

Wizja przyszłości

Niebawem w Epic Games Store pojawi się również zminimalizowany widok panelu społecznościowego, w którym będą wyświetlane powiadomienia o zaproszeniach do rozgrywki czy od znajomych, a także przycisk „Nie przeszkadzać”, skorzystanie z którego sprawi, że przestaniesz otrzymywać powiadomienia. Zdecydowano się z kolei na wycofanie funkcji szeptu, ponieważ ta nie cieszyła się popularnością. Epic Games ma nadzieję, że kiedyś będzie w stanie ją przywrócić z lepszą funkcjonalnością wysyłania wiadomości tekstowych do znajomych.Oprócz udoskonaleń, których klient Epic Games Store doczeka się wkrótce, zapowiedziano również takie, na które będzie trzeba poczekać dłużej. Firma Epic Games po raz pierwszy pokazała coś, co określa mianem „systemu dla grup”. O co w nim chodzi?W skrócie system dla grup ma umożliwić graczom łączenie się w grupy i komunikowanie się za pośrednictwem czatu tekstowego, jak również głosowego. Do takich grup będzie można dołączać i opuszczać je w dowolnym momencie rozgrywki. Poza tym, nawet jeśli osoba, która założyła konkretną grupę, wyloguje się z platformy, pozostali użytkownicy wciąż będą mogli z niej korzystać, niezależnie od tego czy grają razem w tę samą grę, czy też nie.W pewnym stopniu system dla grup w Epic Games Store może przypominać to, co oferują serwery na Discordzie. Z niecierpliwością czekamy na więcej informacji na jego temat oraz jego debiut. W tej chwili nie wiadomo, kiedy ten nastąpi.Pamiętaj, że aplikację Epic Games Launcher możesz pobrać z naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Epic Games , fot. tyt. Epic Games