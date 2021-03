Bez 8 GB RAM nie uruchomisz nowego Google Chrome na smartfonie

Google Chrome 64 bit, czyli bez 8 GB RAM nie podchodź

"Dla tych z Was, którzy wybrali najnowsze urządzenia z Androidem (Android Q lub nowszy i 8 GB lub więcej pamięci RAM), przebudowaliśmy Chrome na 64-bitowy plik binarny, oddając w Wasze ręce stabilniejszą apkę Chrome, która ładuje strony do 8,5% szybciej i 28% płynniej, jeśli chodzi o przewijanie i opóźnienie wejścia."

Niedawno informowaliśmy Was, że najnowsza desktopowa wersja Chrome 89 ogranicza zużycie pamięci RAM na komputerach - w końcu. W tym kontekście całkiem zabawnie brzmi to, że najnowsze wydanie popularnej przeglądarki internetowej na smartfony wymaga... 8 GB pamięci RAM. To nie żart. Chodzi o Google Chrome w wersji 64-bitowej, która jest zupełnie inną aplikacją, niż wcześniej się tego spodziewano.Tuż po udostępnieniu Chrome 89, przedstawiciele Google nareszcie podali interesujące nas szczegóły związane z nowym wydaniem Chrome dla smartfonów. Aby automatycznie otrzymać wariant 64-bitowy mobilnej przeglądarki, musisz dysponować telefonem z systemem Android 10 lub nowszym, wyposażonym w najmniej 8 GB pamięci RAM. Brzmi kuriozalnie? Owszem.- głosi komunikat na Blogu Chromium.