Wydano Audacity 3.0.0. To ważny dzień dla montażystów dźwięku

Audacity 3.0.0 - co nowego?

Audacity jest jednym z najstarszych i najpopularniejszych wieloplatformowych edytorów audio o otwartym kodzie źródłowym. Wydany 28 maja 2020 roku, czyli już ponad 20 lat temu, program doczekał się właśnie wielkiej aktualizacji. Audacity 3.0.0 zastępuje Audacity 2.4.2 i przynosi rewolucję m.in. w zakresie sposobu zapisywania plików projektów. To nie wszystkie nowości.Do tej pory projekty Audacity zapisywane były w postaci dużej liczby plików z jednym plikiem .aup, który miał za zadanie je koordynować. Było to dość problematyczne z racji tego, że użytkownicy przenosili często pliki .aup, zapominając o całej reszcie. Nowy sposób zapisu do jednego tylko pliku .aup3 rozwiązuje wszelkie niedogodności - wszystko za sprawą bazy danych typu open source, SQLite3, wykorzystywanej do przechowywania danych w przyjaźniejszej formie.Co ważne, możecie otworzyć swoje starsze projekty .aup w Audacity 3.0.0, które następnie zostaną przekonwertowane do nowego formatu .aup3.