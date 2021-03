Pobrałem Windows 10 Build 21337. Zobacz, jakie zmiany Cię czekają

Jakiś czas temu zdradzałem Wam sposób na to, jak korzystać z Windows 10 21H1 już teraz . Pro tip: wystarczy wziąć udział w niejawnym programie testów systemu Windows, znanym także pod nazwą Windows Insider. Gdy już zdecydujesz się skorzystać z naszego poradnika, będziesz mógł użytkować najnowsze wydania Windows 10, publikowane w kanałach dla deweloperów, beta lub dla wersji zapoznawczej. W kanale deweloperskim zagościł właśnie wypełniony po brzegi nowościami Windows 10 Insider Preview Build 21337, któremu warto przyjrzeć się bliżej.

Podczas gdy w kanale beta najnowszym wydaniem Windows 10 jest Build 19043, osoby korzystające z kanału deweloperskiego zyskały niedawno dostęp do Windows 10 Build 21337. Build 19043 to Windows 10 21H1, a Build 21337 późniejsza wersja, zawierająca garść zmian funkcjonalnych, będących przedmiotem niniejszego wpisu.Z Wirtualnych Pulpitów korzysta zaledwie garstka użytkowników Windows 10 - a szkoda. Aktywowane przez kombinację klawiszy Win+R pozwalają mocno zoptymalizować pracę, zwłaszcza w sytuacjach, w których działa się na wielu oknach lub aplikacjach.

Źródło: Microsoft

Źródło: Microsoft

Nowe Windows 10 Inbox Apps

Odświeżony Eksplorator Plików

Źródło: Microsoft

Tryb auto HDR

Ulepszone ustawienia napisów w Ułatwieniach dostępu

Źródło: Microsoft

Wirtualne Pulpity pomagają skutecznie rozdzielać na PC na przykład działania zawodowe od rozrywkowych. Zamiast przełączać się pomiędzy dziesiątkami okien, wygodniej jest skakać pomiędzy pulpitami, gwarantuję. Właśnie ta funkcja doczekała się daleko idących możliwości personalizacji, polegających m.in. na tworzeniu osobnych obrazów dła dla każdego z pulpitów lub reorganizowania ich kolejności za sprawą techniki "przeciągnij i upuść" lub skrótów klawiszowych (Alt + Shift + lewa lub prawa strzałka).Microsoft w nowym buildzie dokonał zmian w zakresie aplikacji dostarczanych wraz z systemem. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Notatnik stał się narzędziem aktualizowanym poprzez Microsoft Store , poza aktualizacjami systemu. Towarzyszy mu nowa ikona. Apką tego rodzaju stały się także Windows Terminal oraz Power Automate Desktop, który będzie dostępny bez dodatkowych opłat, co zapowiedziano wcześniej podczas Microsoft Ignite.W domyślnym widoku Eksploratora Plików w Windows 10 Build 21337 goszczą dodatkowe wypełnienia pomiędzy elementami, co ułatwiać ma korzystanie z niego na ekranach dotykowych. Dla osób, które wolą układ z większym zagęszczeniem informacji, w opcjach widoku dostępne jest ustawienie o nazwie "Użyj trybu kompaktowego", które przywróci klasyczny układ Eksploratora plików. Programiści firmy z Redmond komunikują przy tym, że wygląd interfejsu może się jeszcze zmienić.Microsoft w najnowszej kompilacji dodał podgląd trybu Auto HDR, uprzyjemniającego granie w gry na komputerze osobistym. Funkcja wspierana jest obecnie automatycznie przez ponad 1000 gier z DirectX 11 i 12. Warunek? Oczywisty - musisz posiadać stosowny wyświetlacz...Dzięki opiniom od niejawnych testerów systemu Windows wprowadzono aktualizacje ustawień napisów. Aby je sprawdzić, przejdź do menu Ustawienia -> Ułatwienia dostępu -> Słuch _-> Napisy.Źródło: Microsoft