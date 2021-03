Microsoft Teams z ważną funkcją. Prezentacja treści stanie się przyjemniejsza

Zapowiada się ciekawie.





Microsoft Teams pozwoli wyróżnić kilka osób jednocześnie

Opis nowej funkcji Microsoft Teams | Źródło: Microsoft

Microsoft Teams regularnie otrzymuje nowe aktualizacje . Nie zawsze odwracają one aplikację do góry nogami – często wprowadzane zmiany są na pierwszy rzut oka niewidoczne. Tak ma się sprawa z nadchodzącym usprawnieniem. Część użytkowników może jednak naprawdę się ucieszyć z jego obecności.Jeśli korzystacie z platformy od Microsoftu , to zapewne kojarzycie opcję „Wyróżnij”. Pozwala ona na swoiste przypięcie wybranej osoby tak, by zawsze była na widoku. Do tej pory można było jednak uczynić tak wyłącznie z jednym użytkownikiem. Niedługo się to zmieni.Harmonogram aktualizacji Teams wskazuje na to, iż w kwietniu pojawi się. Rozwiązanie to może okazać się niezwykle przydatne w momencie prowadzenia licznej wideokonferencji, gdzie wszyscy muszą mieć włączone kamery.Opcja wyróżnienia głównych prowadzących się więc niewątpliwie przyda. Nie ma wtedy szans na „zgubienie” ich z pola widzenia, a tym samym wprowadzenie chaosu podczas rozmowy. W przypadku spotkań w małych grupach nowość raczej się nie przyda, gdyż wtedy wszyscy są na widoku.Proces wdrożenia aktualizacji rozpocznie się. Nie oznacza to jednak, iż wszyscy otrzymają ją w tym samym momencie. Należy więc uzbroić się w cierpliwość i wyczekiwać update’u.Źródło i foto: Microsoft