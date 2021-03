Najlepsze darmowe mapy i nawigacje na Androida [TOP 5]

Najlepsze darmowe mapy i nawigacje na Androida

Mapy Google

darmowa nawigacja dostarczana z systemem Android

aktualne mapy ponad 220 krajów i regionów

dostarcza informacji o natężeniu ruchu i oferuje sporą bazą POI

tryb nawigacji dla zmotoryzowanych, rowerzystów i pieszych

umożliwia społeczności komentowanie i ocenianie odwiedzonych miejsc

działa w trybie online i wymaga połączenia z internetem

Waze

bezpłatne mapy i nawigacja tworzona przez społeczność użytkowników

aktualne mapy całego świata

powiadomienia od użytkowników o zagrożeniach na drodze, kontroli policji itp.

możliwość komunikacji pomiędzy użytkownikami

funkcja zapisywania często wykorzystywanych celów podróży

opcja planowania podróży i wzywania pomocy podczas awarii samochodu

nawigacja działa w trybie online

Yanosik

bezpłatna aplikacja ostrzegająca użytkownika o fotoradarach, policji itp.

funkcja nawigacji GPS z uwzględnieniem natężenia ruchu

ocena stylu jazdy kierowcy

daje możliwość wykupienia ubezpieczenia OC/AC

platforma do zakupu i sprzedaży pojazdów

Osmand

bardzo rozbudowana i bezpłatna aplikacja do nawigacji GPS

umożliwia nawigację po krajach całego świata

wymaga pobrania map i działa w trybie offline

pozwala personalizować wyznaczane trasy

oferuje bardzo szczegółowe mapy

dostępność wtyczek, rozszerzających funkcjonalność

wygodne rejestrowanie i udostępnianie śladów GPS

HERE WeGo

prosta, ale użyteczna i darmowa nawigacja samochodowa

oferuje szczegółowe mapy całego świata

umożliwia pracę w trybie online i offline (po pobraniu map)

uwzględnia dane o natężeniu ruchu i ostrzega o przekroczeniu prędkości

wspomaga podróżowanie autobusami, taksówkami itp.

Już na wstępie powiedzmy sobie jasno - tradycyjne, papierowe mapy już dawno odeszły do lamusa. Ich miejsce zajęły popularne jeszcze kilka lat temu urządzenia przenośne określane mianem nawigacji samochodowych. Pomimo, że były one proste w użyciu i dużo dokładniejsze od standardowych map to miały kilka wad. Pierwszą z nich była wysoka cena zakupu, a drugą nie mniej istotną, konieczność aktualizacji map, która to również nie należała do najtańszych i wykonywana musiała być dosyć często. Podobnie sprawa wyglądała w przypadku systemów nawigacji wbudowanych w radia samochodowe.Aktualnie kwestia nawigacji samochodowych GPS prezentuje się nieco inaczej i z pewnością system ten nie jest już kierowany do klientów o zasobnych portfelach. Chcąc wyruszyć w podróż z elektroniczną mapą wystarczy smartfon lub tablet, na którym domyślnie znajdziemy już preinstalowane aplikacje do nawigacji dostarczane przez producenta wraz z urządzeniem. Ponadto ogólnodostępnych jest wiele narzędzi tego typu, płatnych lub darmowych, działających online lub bez połączenia z internetem, a także o większych lub mniejszych możliwościach.W poniższym zestawieniu przyjrzymy się bliżej darmowym i naszym zdaniem najlepszym programom do nawigacji GPS na urządzenia przenośne z Androidem. Wszystkie one wspomogą nas w podróży, sprawnie doprowadzą do określonego celu, zapewnią oszczędność czasu i pieniędzy, a co najistotniejsze, wspomogą bezpieczne poruszanie się po drogach w Polsce i za granicą. Zapraszamy do lektury!Darmowe oprogramowanie do nawigacji, które domyślnie dostarczane jest niemal z każdym urządzeniem mobilnym pracującym pod kontrolą systemu Android. Poza olbrzymią popularnością tej aplikacji wśród jej atutów wymienić należy przejrzysty i intuicyjny interfejs oraz często aktualizowane mapy zawierające dane o natężeniu ruchu czy wielu punktach POI.Mapy Google doprowadzą użytkownika do celu niezależnie od tego czy podróżuje on samochodem, autobusem, rowerem czy też wyznaczoną trasę chciałby przebyć pieszo. Aplikacja dysponuje na bieżąco aktualizowanymi mapami ponad 220 krajów i regionów, dostarcza informacji o korkach na zaplanowanej trasie oraz wypadkach lub remontach, umożliwia korzystanie z alternatywnych tras w celu zaoszczędzenia czasu oraz dysponuje kilkoma typami map (m.in. widok satelitarny, 3D czy Street View).Nawigacja od firmy Google sterowana może być głosowo, dostarcza informacji o środkach komunikacji publicznej i oferuje przydatny zmotoryzowanym asystent pasa ruchu. Mapy dostępne w aplikacji są jednymi z najbardziej szczegółowych i aktualnych oraz zawierają olbrzymią ilość punktów POI. Niezależnie czy będziemy chcieli dotrzeć pod wskazany adres czy też znaleźć stację benzynową, bankomat, restaurację, atrakcję turystyczną lub dowolną firmę to Mapy Google skutecznie doprowadzą nas do celu.Idąc dalej, Mapy Google dają użytkownikowi możliwość łatwego i wygodnego udostępniania swojego położenia innym osobom (np. w przypadku awarii samochodu). Oprogramowanie zapisuje w historii informacje o odwiedzonych lokalizacjach, pozwala tworzyć listę ulubionych miejsc, a także dodawać np. zdjęcia, oceny i komentarze do wybranych lokacji na mapie.Mapy Google do poprawnego działania wymagają aktywnego połączenia z Internetem. Istnieje jednak możliwość pobrania wybranego obszaru map bezpośrednio do pamięci urządzenia i korzystanie z nawigacji w trybie offline.Aplikacja stanowiąca połączenie map i nawigacji samochodowej, która jako jedyna w zestawieniu stworzona i rozwijana jest przez rzeszę społeczności użytkowników. Swoje światło dzienne ujrzała ona w 2006 roku a niespełna 7 lat później projekt wykupiony został przez giganta z Mountain View, firmę Google.Waze to aplikacja pełniąca funkcję nawigacji GPS i działająca w trybie online, która kierowana jest do wszystkich zmotoryzowanych. Dzięki niej łatwo i sprawnie poruszać się możemy pomiędzy wyznaczonymi lokalizacjami, a generowane trasy uwzględniają wszelakie niedogodności jakie spotkać można na drodze. Te ostatnie dodawane są przez innych użytkowników aplikacji i wyświetlane w czasie rzeczywistym na mapie. Takie powiadomienia uwzględniać mogą informacje o korkach, ale również wypadkach, kontroli policji czy fotoradarach. Co istotne, osoby korzystające z Waze mogą się komunikować między sobą.Opisywana aplikacja oferuje użytkownikom 3 tryby pracy, które dedykowane są dla kierowców samochodów osobowych, motocykli oraz taksówek. Waze w trakcie wyznaczania trasy podróży oferuje kierowcy również zestaw tras alternatywnych. Użytkownik może definiować preferencje podróży, dzięki którym ominie płatne odcinki dróg, drogi o słabej jakości, ale także skomplikowane skrzyżowania. Ostatnia z przytoczonych funkcji z pewnością przypadnie do gustu początkującym kierowcom.Kolejne funkcje aplikacji to możliwość wzywania pomocy w przypadku awarii samochodu oraz dostęp do informacji o cenach paliw na stacjach benzynowych. Waze zapisuje wszelakie definiowane lokalizacje i umożliwia ponowne ich wykorzystanie. Ponadto użytkownik posiada możliwość definiowania takich stałych lokacji jak dom czy praca, a także planowania podróży. W przypadku tej ostatniej, aplikacja powiadomi użytkownika kiedy powinien wyruszyć, aby dotrzeć do celu w wyznaczonym czasie z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na drodze.Darmowa i niezwykle popularna aplikacja wśród polskich kierowców bazująca na danych gromadzonych przez społeczność. Jej podstawową funkcją jest ostrzeganie użytkowników o wszelakich niebezpieczeństwach jakie można spotkać na drodze, ale również o fotoradarach, kontrolach prędkości czy nieoznakowanych radiowozach w okolicy.Yanosik to jedna z najprostszych nawigacji w tym zestawieniu, która cieszy się ogromną popularnością ze względu na oferowane funkcje. Bez wątpienia jako najistotniejszą z nich wymienić należy możliwość powiadamiania użytkowników aplikacji o fotoradarach, kontroli policyjnej i ITD, nieoznakowanych radiowozach czy zagrożeniu na drodze. Inni kierowcy z kolei mogą takie ostrzeżenia akceptować lub odrzucać gdy są nieprawdziwe lub nieaktualne. Funkcja ta wpływa na bezpieczeństwo podróży, pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze, które należałoby wydać na ewentualne mandaty.Kolejną, niemniej przydatną opcją dostępną w Yanosiku są mapy i system nawigacji, który prowadzi użytkownika do wybranego celu po wyznaczonej wcześniej trasie. Co istotne, aplikacja dostarcza informacji o natężeniu ruchu i wyświetla na ekranie smartfonu maksymalne prędkości z jakimi poruszać się można po danym obszarze. Na mapie znajdziemy również oznaczone wszelakie stacje benzynowe oraz warsztaty samochodowe w okolicy.Aplikacja w trakcie swojego działania analizuje styl naszej jazdy i na tej podstawie wystawia kierowcy odpowiednią ocenę. Z jej poziomu wykupimy również ubezpieczenie OC i AC na nasz samochód oraz posiadamy możliwość korzystania z systemu VITAY na stacjach Orlen. Od jakiegoś czasu Yanosik pozwala przeglądać oferty sprzedaży samochodów oraz wystawiać na sprzedaż własne auto.Aplikacja udostępniona na zasadach open source, która pełni funkcję map i systemu nawigacji GPS dla kierowców, rowerzystów oraz osób podróżujących pieszo. Na tle konkurencji wyróżnia się szczegółowymi mapami, rozbudowaną funkcjonalnością, która dodatkowo rozszerzona może być o kolejne opcje dzięki dostępnym bezpłatnie wtyczkom.Osmand oferuje użytkownikowi ogólną mapę całego świata oraz bardziej szczegółowe mapy wybranych krajów, a w przypadku Polski również województw. W większości przypadków tworzone i edytowane są one przez społeczność użytkowników i poza podstawowymi danymi zawierać mogą bardzo dokładne informacje np. o występujących na danym obszarze najróżniejszych punktach POI, a nawet przejściach dla pieszych, drzewach czy ławkach w parku.Oprogramowanie wymaga pobrania map krajów i regionów, po których zamierzamy się poruszać. Wersja bezpłatna pozwala zapisać w pamięci smartfona 7 różnych map, które pozwolą na działanie w trybie offline. Idąc dalej, Osmand oferuje olbrzymie możliwości personalizacji wyznaczanych tras, jak również wyglądu samych map. Instalacja dodatkowych rozszerzeń wprowadza w aplikacji widok morski i narciarski, notatki głosowe, informacje o miejscach parkingowych, możliwość edytowania map i wiele, wiele więcej.Aplikacja po odpowiednim skonfigurowaniu oferuje także możliwość rejestrowania tras i dodawania do nich różnego typu punktów pośrednich czy znaczników. Zapisane przy jej użyciu tzw. ślady GPS możemy wyeksportować do formatu GPX, a następnie udostępniać innym użytkownikom czy otwierać w innych nawigacjach samochodowych.Darmowa i bardzo prosta w obsłudze aplikacja do nawigacji GPS, która pierwotnie tworzona była przez firmę Nokia z myślą o jej smartfonach. Z czasem projekt udostępniony został na inne platformy mobilne w tym również na Androida. Umożliwia on nawigację samochodową, a także pieszą lub przy użyciu publicznych środków transportu.HERE WeGo dysponuje bardzo prostym i intuicyjnym interfejsem graficznym, oferując przy tym całkiem sporą funkcjonalnością. Użytkownik otrzymuje dostęp do szczegółowej mapy całego świata, w tym również Polski. Nawigacja odbywać się może w trybie online z wykorzystaniem połączenia z internetem lub offline po uprzednim pobraniu map do pamięci smartfona. Aplikacja charakteryzuje się dużą szybkością działania i stosunkowo niskim zapotrzebowaniem na zasoby systemowe.Aplikacja umożliwia wyznaczanie tras do wybranego celu z uwzględnieniem danych o natężeniu ruchu. Oczywiście prezentowane są użytkownikowi trasy alternatywne a sam HERE WeGo w dużym stopniu pozwala je personalizować oraz korzystać z usług car-sharingu lub taksówek. Po zainstalowaniu dodatkowych głosów aplikacja komunikować się będzie z użytkownikiem w języku polskim. Aplikacja potrafi ostrzegać o każdym przekroczeniu dozwolonej prędkości.Przedstawione powyżej aplikacje to tylko niewielka część grona narzędzi dedykowanych do nawigacji GPS, które potrafią wspomóc kierowcę podczas pokonywania kolejnych kilometrów w drodze do wybranej lokalizacji. Jeśli znacie inne, ciekawe i godne polecenia narzędzia tego typu zapraszamy do dyskusji w komentarzach.