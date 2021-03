Telegram z funkcją na wzór Clubhouse

Świetne!





Telegram pozwoli na grupowe rozmowy audio

Ekran rozpoczynania połączenia głosowego | Źródło: Telegram (via Testing Catalog)

Ekran nagrywania rozmowy | Źródło: Telegram (via Testing Catalog)

Jeśli śledzicie panujące trendy w kategorii internetowych komunikatorów, to z pewnością słyszeliście o Clubhouse. Aplikacja ta pozwala na przeprowadzanie rozmów audio „na zaproszenie”. Na razie platforma dostępna jest wyłącznie na urządzenia z systemem iOS. Zmotywowało to innych deweloperów do wdrażania podobnych rozwiązań w swoich usługach na Androida.Na fali popularności Clubhouse skorzystał m.in. Twitter, który nie tak dawno wprowadził funkcję Spaces pozwalającą na tworzenie wydzielonych przestrzeni, gdzie rozmawiać można z zaproszonymi osobami. Teraz podobne rozwiązanie zapowiedział zespół odpowiedzialny za Telegram.W wersji beta aplikacji na Androida odkryto opcję przeprowadzenia czatu głosowego dla konkretnych kanałów. Użytkownik może wybrać czy chce zainicjować rozmowę z poziomu własnego konta osobistego czy kanału. Wtedy też wszystkie osoby znajdujące się w grupie otrzymają powiadomienie o spotkaniu. Pojawi się rzecz jasna opcja udostępnienia linku z zaproszeniem dla osób spoza konwersacji.Co ciekawe, Telegram pozwoli nai późniejsze udostępnienie go w formie pliku audio. Jest to dosyć ciekawe rozwiązanie jeśli ktoś np. planuje poprowadzić podcast. Oczywiście wszyscy uczestnicy będą wiedzieć, że spotkanie jest rejestrowane.Telegram wzbogaci się również opoprzez przesunięcie palcem (w lewo lub prawo) na liście rozmów. Z poziomu ustawień można zmienić wynik końcowy tego gestu na chociażby zarchiwizowanie czatu lub jego wyciszenie.Nie wiadomo kiedy te wszystkie nowości trafią do finalnego wydania aplikacji na Androida. Warto więc uzbroić się w cierpliwość.