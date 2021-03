Dysk Google z nową sekcją powiadomień

Świetne!





Dysk Google z wyczekiwaną nowością

Nowa sekcja powiadomień w Dysku Google | Źródło: Google

Sprawny i intuicyjny system powiadomień to niewątpliwie podstawa każdej aplikacji mobilnej – zwłaszcza takiej, gdzie zachodzi komunikacja pomiędzy użytkownikami. Tak się składa, że Dysk Google zyskał właśnie odświeżony panel notyfikacji. Zobaczcie, co się zmieniło.Do tej pory sekcja powiadomień Dysku Google była dosyć ukryta. Należało otworzyć pasek boczny i dopiero wtedy przejść do dedykowanej zakładki. Teraz cały proces zostanie uproszczony. Wystarczy że klikniemy w „Priority” (lub w Stronę Główną), a naszym oczom ukaże się panel z podziałem na dwie pod-kategorie.W „Sugerowane” pojawią się sugestie dotyczące akcji, które możemy dokonać na dostępnych plikach. „Notyfikacje” z kolegi zawierać będą- w tym komentarze do dokumentów, prośby o udzielenie dostępu itd. Treści można bez problemu filtrować pod kątem ich typu. Kliknięcie w konkretne powiadomienie pozwoli na np. szybką odpowiedź na wiadomość.Google twierdzi, że tego typu zmiana była niezbędna, by pozbyć się dotychczasowego chaosu. Cóż, niewątpliwie. Centrum powiadomień prezentuje się naprawdę przejrzyście i raczej teraz trudno będzie pominąć coś ważnego. Zwłaszcza, że dostęp do notyfikacji nie jest zależny od tego czy na smartfonie z Androidem mamy je wyłączone.Google twierdzi, że wszyscy powinni ujrzeć ją u siebie w przeciągu kilku najbliższych tygodni.Źródło i foto: Google